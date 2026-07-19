واعظ بزرگ بودایی در شبهقاره هند:
جهان بیش از هر زمان به رهبرانی مانند آیتالله خامنهای نیاز دارد
واعظ بزرگ بودایی در شبهقاره هند گفت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به رهبرانی مانند آیتالله خامنهای (ره) نیاز دارد که با سادگی، اخلاق و توجه به مردم، الگویی درخشان برای صلح و عدالت باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پاندیت ویجی کومار شارما، مبلغ نامآشنا و خطیب بودایی و از جمله فعالان حامی مقاومت فلسطین در کشور هندوستان که با دعوت رایزنی فرهنگی کشورمان در دهلینو برای حضور در آیین وداع و بدرقه تاریخی با رهبر انقلاب شرکت کرده بود، در سخنانی با تأکید بر استقلال ملتها و مخالفت با سلطهطلبی مستکبران بینالمللی گفت: من به عنوان یک شهروند هندی و پیرو آیین هندو، معتقدم ملتها باید بر پایه احترام متقابل، عدالت و کرامت انسانی با یکدیگر تعامل کنند. قدرتهای بزرگ نباید سرنوشت سایر کشورها را تعیین کنند و هیچ کشوری حق ندارد با زور و فشار، اراده خود را بر دیگران تحمیل کند.
وی با اشاره به شخصیت آیتالله خامنهای (ره) اظهار کرد: ایشان نمونهای از رهبری سادهزیست و معنوی هستند که از میان مردم عادی برخاسته و همواره بر حمایت از مستضعفان و حفظ استقلال کشور تأکید داشتند. زندگی ساده و ارتباط با اقشار محروم، از ویژگیهایی است که بسیاری از مردم در سراسر جهان آن را قابل احترام میدانند.
این شخصیت روحانی آئین هندو در ادامه با اشاره به مسئله فلسطین و تحولات خاورمیانه گفت: امروز مردم جهان درباره رنج ملت فلسطین پرسشهای جدی دارند. تاریخ کربلا و ایستادگی امام حسین علیهالسلام برای بسیاری از انسانها، فارغ از دین و مذهب، نماد مقاومت در برابر ظلم و سازشناپذیری در برابر بیعدالتی است.
وی همچنین با انتقاد از جنگها و مداخلات خارجی در ایران افزود: مردم عادی، کودکان و سالخوردگان خواهان آرامش هستند، نه جنگ و ویرانی. تجربه سالهای گذشته نشان داده بسیاری از درگیریهای سیاسی و زیادهخواهیهای اخلاقی موجب تخریب کشورها و آوارگی چنده صد میلیونی ملتها شده است. جامعه جهانی باید به جای گسترش تنش، به دنبال گفتوگو و صلح باشد.
کومار شارما در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر قدرتهای بزرگ در یک سو قرار داشته باشند، نباید در برابر اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه سکوت کرد. اصول اخلاقی و انسانی نباید قربانی مصلحتهای سیاسی شود؛ من عضو هیچ جریان سیاسی نیستم و از منظر انسانی و معنوی سخن میگویم.
وی افزود: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به رهبرانی مانند آیتالله خامنهای نیاز دارد که با سادگی، اخلاق و توجه به مردم، الگویی مسلم برای صلح و عدالت باشد.