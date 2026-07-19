رهبر شهید ایران در تاریخ جهان ابدی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سرگی زابرلینی (sergey Zabrilny) اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس قرقیزستان که با دعوت رایزنی فرهنگی کشورمان در بیشکک برای شرکت در آیین وداع و بدرقه تاریخی با رهبر انقلاب اسلامی در تهران حضور یافته بود، با بیان اینکه رهبر شهید ایران علاقه‌ی وافری به مطالعات تمدنی داشت، گفت: در انجیل حتی به تمدن ایرانی اشاره شده و از کوروش کبیر با احترام یاد می‌شود. کوروش بزرگ امپراتوری ایران را گسترش داد و نکته‌ی جالب توجه این است که اگرچه او از نظر اعتقادی مسیحی نبود، اما در متون دینی از او به‌عنوان شخصیتی بزرگ یاد شده و حتی برخی مفسران در ویژگی‌های او جلوه‌هایی از صفات پیامبران الهی دیده‌اند. در بعضی از ترجمه‌ها از او با عنوان «برگزیده‌ی خداوند» نیز یاد شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ما در یک جنگ تمدنی قرار داریم؟ اظهار کرد: ایران امروز در میانه‌ی نبردی قرار گرفته که برخی قدرت‌ها و جریان‌های تمدنی آن را آغاز کرده‌اند. هدف این نبرد صرفاً تمدن ایرانی نیست؛ بلکه بسیاری از تمدن‌های دیگر، حتی تمدن اروپایی، نیز با چالش‌های مشابه روبه‌رو هستند. این نبرد دو عرصه دارد، یکی عرصه‌ی زمینی و سیاسی و از سوی دیگر عرصه‌ی فرهنگی و تمدنی.

اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس قرقیزستان با بیان اینکه در واقع، نزاعی میان دو نگاه متفاوت به انسان و انسانیت شکل گرفته است و برخی جریان‌ها با ارزش‌های سنتی، خانواده و باورهای دیرینه مقابله می‌کنند، اظهار کرد: تلاش‌هایی در حال انجام است تا بنیان‌هایی که این تمدن‌ها بر اساس آن شکل گرفته‌اند تضعیف یا نابود شوند در حالی‌که دو رهبر پیشین ایران، در پی احیای جریان‌های سنتی و هویتی جامعه بودند.

وی به مفهوم «جاودانگی» پرداخت و تأکید کرد: انسان نباید زندگی را صرفاً مجموعه‌ای از لذت‌های زودگذر و مادی بداند. به راستی مسیر حقیقی انسان، آن طریق جاودانه‌ای است که اعمال و رفتار فردی می‌تواند او را به جاودانگی معنوی نزدیک کند یا برعکس، آن را از بین ببرد و از اعتبار بیاندازد.

به گفته‌ی این چهره دینی، در طول تاریخ و در قاره‌های مختلف، جریان‌های فکری و سیاسی متعددی وجود داشته‌اند که ارزش جاودانگی و معنویت را بالاتر از منافع صرفاً مالی، اقتصادی و اجتماعی قرار داده‌اند. برای نمونه در شاهنامه، به عنوان یکی از آثار ادبی کلاسیک ایران زمین بارها انسان‌ها به حماسه، بزرگی و اخلاق دعوت می‌شود.

نیروی محرک انسان باید عشق باشد

اسقف زابرلینی با بیان اینکه اگرچه دشمنی‌های سیاسی ممکن است احساسات مردم را برانگیزد، اما آسیب رساندن به انسان‌ها امری نادرست است، تصریح کرد: هرگاه میان انسان‌ها اختلاف، نفرت و درگیری ایجاد شود، نیروهای شر از آن بهره می‌برند؛ بنابراین حفظ وحدت، پرهیز از خشونت و احترام به کرامت انسانی از مهم‌ترین اصول تمدن و فرهنگ ایرانی به شمار می‌رود. در ورزش‌های رزمی، تنفر و هیجان منفی تا حدی در میان ورزشکاران نیمه‌حرفه‌ای دیده می‌شود و روان‌شناسان معتقدند که این احساسات می‌تواند سطح تعقل و تصمیم‌گیری انسان را کاهش دهد. به همین دلیل تأکید می‌شود که نیروی محرک انسان باید عشق باشد؛ عشق به خدا، عشق به میهن و عشق به میراث پدران و نیاکان.

این شخصیت روحانی اهل قرقیزستان، در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم وجوه شخصیتی آیت‌الله خامنه‌ای را به ملت‌ها و تمدن‌های دیگر معرفی کنیم، بر چه نکته‌ای باید تمرکز کنیم، بر مفهوم «خدمت و جاودانگی» تأکید کرد و گفت: جاودانگی فقط به زندگی پس از مرگ مربوط نیست، بلکه انسان می‌تواند در همین دنیا نیز نوعی جاودانگی و شادی پایدار را تجربه کند. میهن‌دوستی، احترام به والدین، احترام به بزرگان، دعا و عبادت، نمونه‌هایی از شادی‌های ماندگار هستند که حتی پس از نبودن انسان نیز آثارشان باقی می‌ماند.

وی یادآور شد: آیت‌الله خامنه‌ای در حیات پربرکت خویش همواره بر همین ارزش‌ها تأکید داشت و جایگاه معنوی انسان از نگاه او زمانی بالاتر می‌رفت که از خواسته‌ها و امیال شخصی فردی بگذرد. به بیان دیگر از خودگذشتگی، فداکاری و خدمت به مردم از مهم‌ترین ویژگی‌هایی آن امامی است که ملت ایران از عمق جان برای از دست دادن فیزیکی او اشک ریختند و به ماتم نشستند.

امام خامنه‌ای خودش را خدمتگزار مردم می‌دانست

این روحانی بلندپایه ارتدوکس، در ادامه گفت: آیت‌الله خامنه‌ای حکومت بر مردم را هدف خود نمی‌دانست، بلکه خود را خدمتگزار مردم می‌دید؛ او برای حفظ آرمان‌هایش از خطر نهراسید و خود را در معرض تهدیدها قرار داد.

اسقف اعظم کشور قرقیزستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مفهوم قربانی شدن برای حل یک مسئله بزرگ پرداخت و گفت: این مفهوم عمیق را با شخصیت‌های مذهبی و تاریخی دیگر جهان در شناخت بهتر خامنه‌ای (ره) بایست مقایسه می‌کند تا بهتر مفهوم شود که انسان گاه با فدا کردن جان یا آسایش خود، راه پیروزی و نجات دیگران را نشان می‌دهد. این موضوع را به بهترین وجه ممکن امام شهید مردم ایران در چارچوب مفاهیم شهادت، ایثار و ازخودگذشتگی تفسیر کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: در ادیان، چه اسلام و چه مسیحیت، درباره سعادت دنیوی کمتر سخن گفته شده، اما همواره توصیه شده انسان روی زمین تلاش کند، درس بخواند، کار کند و از روی وجدان و عشق به خدا به مردم خدمت کند. برای مثال در تعاونی‌های اقتصادی اسلامی، مطالعات نشان داده که حدود ۴۰ درصد انگیزه در چنین مجموعه‌هایی به مسائل مالی مربوط است و بخش مهم‌تر، یعنی حدود ۶۰ درصد، ناشی از احساسی می‌شود که فرد از خدمت به جامعه و سود رساندن به مردم به دست می‌آورد. این نوع رضایت را که با منافع جمعی معنا پیدا می‌کند با رضایت الهی پیوند تاریخی دارد. با این توضیح کوتاه بیاد بگویم از همین رو است که از منظر بسیاری چهره‌ها امام خامنه‌ای (ره) در هیئت یک مرد الهی معرفی می‌شود.

سرگی زابربلنی در پایان، به تجربه حضور خود در ایران اشاره کرد و گفت: در روزهای موسوم به تشییع و تدفین هرچند با مقامات رسمی و سیاسی جمهور اسلامی دیدار نداشتم، اما در میان مردم عادی نوعی غنای معنوی و روحیه قوی مشاهده کردم. از نظر من ملتی که چنین روحیه‌ای دارد، ملتی شکست‌ناپذیر است و همین روحیه، امید و قدرت واقعی آن را تشکیل می‌دهد.