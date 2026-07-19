اسماعیل یغمایی درگذشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل یغمایی که از دوشنبه ۱۵ تیرماه در بیمارستان در اثر سکته مغزی بستری شده بود و در کما به سر می‌برد، صبح امروز (یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵) درگذشت.

اسماعیل یغمایی زاده (۲۷ شهریور ۱۳۲۰ در تهران) است. او یکی از باستان‌شناس نام‌آور ایران است که ۶ دهه از عمر خود را وقف پژوهش، کاوش و تالیفات باستان‌شناسی کرد.

این باستان شناس نام آور درحالی سرپرست بسیاری از کاوش‌های باستان‌شناسی در مناطق مختلف ایران بوده است که یکی از موثرین فعالیت های او کاوش و پژوهش در کاخ بردک سیاه بوشهر بوده است. یغمایی در کتابی با عنوان کاخ بردک‌سیاه، فرضیه خاستگاه راستین هخامنشیان بر پایه کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه تاریخی بردک‌سیاه را مطرح کرده است.

از اسماعیل یغمایی آثار متعددی را به جامانده است که از آن‌جمله می‌توان به کتاب کتیبه خون (مربوط به آثار تاریخی کشف شده از قلایچی بوکان)، تأثیر فرهنگ آشوری بر ماننائیان (بوکان)، کتاب نیایش مهر در ایران، دژ استعمار، نقاط امن، آن قصر که جمشید، گیسوان هزارساله، شوش، کاخ بردک‌سیاه، منتشر شده است.

گفتنی است آثار و دستاوردهای علمی این استاد پیشکسوت، سهمی ماندگار در شناخت لایه‌های تمدنی ایران و غنای دانش باستان‌شناسی کشور داشته و برای نسل‌های مختلف پژوهشگران، منبعی ارزشمند و الهام‌بخش به شمار می‌رود.

کارنامه علمی او، حضور در کاوش‌های شاخصی همچون هفت‌تپه خوزستان، شوش، شهر سوخته، تپه چغاگاوانه اسلام‌آباد غرب، مرودشت، کرمانشاه، کنگاور، دشت قزوین، گرگان، کرمان و مناطق شمال‌باختری ایران را در بر می‌گیرد؛ پژوهش‌هایی که هر یک بخشی از تاریخ و هویت تمدنی ایران را روشن‌تر ساخته و به غنای مطالعات باستان‌شناسی کشور افزوده‌اند.

انتهای پیام/