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استاندار چهارمحال و بختیاری:

گروه‌های امدادی در مناطق گردشگری و پُرتردد چهارمحال و بختیاری مستقر شوند

گروه‌های امدادی در مناطق گردشگری و پُرتردد چهارمحال و بختیاری مستقر شوند
کد خبر : 1815468
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استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به افزایش سفرهای تابستانی فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان موظفند نسبت به استقرار گروه‌های امدادی، تجهیز پایگاه‌ها و پوشش مناطق گردشگری و پُرتردد اقدام کنند.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،  جعفر مردانی امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: پیشگیری از حوداث غرق شدگی ضروری است و در این راستا باید نقاط حادثه‌خیز استان شناسایی، تابلوهای هشدار و ممنوعیت شنا نصب، گروه‌های امدادی مستقر و اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان انجام شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری برگزاری مانورهای لحظه صفر را از مهم‌ترین تکالیف فرمانداران دانست و افزود: فرمانداران و اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران در  استان باید گزارش اقدامات، وضعیت حوادث و برآورد خسارت‌های احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان به اداره‌کل مدیریت بحران استانداری ارائه کنند تا زمینه تصمیم‌گیری به‌موقع فراهم شود.

مردانی آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام و تصریح کرد: شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق، گاز و مخابرات باید برنامه‌ها و سناریوهای لازم را برای حفظ پایداری خدمات و مدیریت اختلال‌های احتمالی در زیرساخت‌ها تدوین و به‌روز کنند.

او یادآور شد: جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری استقرار گروه‌های امداد و نجات و آماده‌سازی اقامتگاه‌های اضطراری استان را در دستور کار قرار دهد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی، شرکت غله و خدمات بازرگانی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در چهارمحال و بختیاری تامین امنیت غذایی و پایداری زنجیره تامین، ذخیره‌سازی و توزیع مناسب کالا در استان و شهرستان‌ها را مورد توجه قرار دهند.

مردانی گفت: طرح تداوم خدمت و برنامه‌های جایگزین ارائه خدمات، به‌روزرسانی تا خدمات عمومی در شرایط اضطراری ارائه شود، در این راستا دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، اورژانس چهارمحال و بختیاری و بیمارستان‌های استان نسبت به افزایش ظرفیت پذیرش، ذخیره دارو، خون و اقدامات درمانی اقدام کنند.

 

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