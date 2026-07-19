آغاز باززندهسازی ۱۶ دهانه بازار کلاهفروشان تبریز
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی از آغاز عملیات باززندهسازی و مرمت پایهها و طاقهای بازار کلاهفروشان (بوهچیبازار) در مجموعه بازار جهانی تبریز خبر داد و گفت: این طرح با پیگیریهای ویژه نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و پس از انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی، با رعایت کامل ضوابط حفاظتی و مرمتی به اجرا درآمده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، احمد حمزهزاده با اشاره به آغاز عملیات مرمت و باززندهسازی بازار کلاهفروشان (بوهچیبازار) بیان کرد: این عملیات که با پیگیریهای نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس از روز یکشنبه ۲۸ تیرماه آغاز شده است، مرمت و باززندهسازی ۱۶ دهانه از پایهها و طاقهای فروریخته این بخش از بازار جهانی تبریز را زیر نظر کارشناسان پایگاه میراث جهانی بازار تبریز و دفتر فنی ادارهکل، بر اساس اصول مرمت علمی و با استفاده از مصالح بومی و همگون با ساختار تاریخی، در بر میگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به پیشینه این بخش از بازار افزود: این قسمت در سال ۱۳۴۹ تخریب شده بود و اکنون پس از انجام مطالعات فنی، مستندسازی و طراحی بر مبنای شواهد تاریخی، باززندهسازی آن با همان الگوی اصیل معماری بازار در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن حفظ اصالت اثر، پیوستگی کالبدی این بخش ارزشمند نیز بازیابی شود.
او بازار جهانی تبریز را فراتر از یک بنای تاریخی توصیف کرد و گفت: بازار تبریز مجموعهای از تاریخ، فرهنگ، هنر، شیوههای معیشت و تعاملات اجتماعی است که در قالب یک اثر ثبت جهانی تداوم یافته و ارزش آن تنها به معماری باشکوهش محدود نمیشود و حیات آن با حضور مردم، فعالیت اقتصادی و استمرار سنتهای اجتماعی معنا پیدا میکند.
حمزهزاده با اشاره به نقش فرهنگ در پایداری جوامع اظهار کرد: در گذشته، قدرت کشورها بیشتر با شاخصهای اقتصادی و توان نظامی سنجیده میشد، اما تجربه جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که فرهنگ، هویت و سرمایه اجتماعی، از مهمترین عوامل ایستادگی و تابآوری ملتها در برابر تهدیدها هستند. میراثفرهنگی نیز بخشی از همین پشتوانه هویتی است که حفظ آن، به معنای پاسداری از حافظه تاریخی و انسجام اجتماعی یک ملت است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی تأکید کرد: برنامههای حفاظت، مرمت و باززندهسازی بازار جهانی تبریز با همین رویکرد استمرار فرهنگ، اقتصاد و زندگی شهری دنبال میشود. بنابراین تمامی اقدامات اجرایی با رعایت دقیق موازین حفاظتی، حفظ اصالت اثر و صیانت از ارزشهای ثبت جهانی این مجموعه انجام خواهد شد.