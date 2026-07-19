فراخوان تکمیلی دهمین فستیوال رقابتی پیانو «کلارا» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری خانه موسیقی ایران، در پی تغییر زمان برگزاری «دهمین فستیوال رقابتی پیانو کلارا» که پیش‌تر قرار بود در دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شود و سپس به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ موکول شد، اما به دلیل شرایط اخیر کشور امکان برگزاری آن در زمان اعلام‌شده نیز فراهم نشد، مرحله نهایی این رویداد در شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

بر این اساس، تمامی شرکت‌کنندگانی که در فراخوان‌های پیشین بخش‌های کلاسیک و ایرانی ثبت‌نام کرده و آثار خود را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند، بدون نیاز به ثبت‌نام مجدد، در مرحله دوم و نهایی فستیوال حضور خواهند داشت.

همچنین با هدف ایجاد فرصت برابر برای علاقه‌مندانی که به هر دلیل موفق به ثبت‌نام در فراخوان‌های پیشین نشده‌اند، دبیرخانه دهمین فستیوال رقابتی پیانو «کلارا» فراخوان تکمیلی این رویداد را منتشر کرد.

متقاضیان جدید می‌توانند تا پایان روز ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه خانه موسیقی ایران نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و آثار خود را برای داوری به شماره ۰۹۳۶۴۱۱۳۱۰۰ در پیام‌رسان تلگرام ارسال کنند. آثار ارسالی پس از بررسی هیأت داوران، در صورت کسب امتیاز لازم، به همراه شرکت‌کنندگان ثبت‌نام‌شده دوره گذشته در مرحله دوم و نهایی فستیوال حضور خواهند یافت.

بخش کلاسیک

این بخش در پنج گروه سنی برگزار می‌شود:

– گروه الف: ۶ تا ۸ سال

– گروه ب: ۹ تا ۱۲ سال

– گروه ج: ۱۳ تا ۱۶ سال

– گروه د: ۱۷ تا ۲۰ سال

– گروه ه: ۲۱ تا ۲۵ سال

رپرتوار بخش کلاسیک

– یک قطعه از دوره باروک (باخ، هندل و…)

– موومان اول یا سوم از یک سونات دوره کلاسیک (هایدن، موتسارت یا بتهوون)

– یک قطعه از دوره رمانتیک یا مدرن (قرن بیستم)

ارسال هر سه قطعه الزامی است.

بخش ایرانی

این بخش در سه گروه سنی برگزار می‌شود:

– گروه الف: ۱۵ تا ۱۹ سال

– گروه ب: ۲۰ تا ۲۴ سال

– گروه ج: ۲۵ تا ۳۰ سال

رپرتوار بخش ایرانی

شرکت‌کنندگان می‌توانند یکی از دو گزینه زیر را اجرا کنند:

۱. یکی از قطعات منتخب جواد معروفی شامل: کوکو، راپسودی اصفهان، فانتزی شماره ۲، پرلود شماره ۵، ماهور راک، غمگین، رومینا (همایون)، فانتزی ژیلا، رومی و چهارگاه.

۲. یا یک قطعه آزاد بر پایه موسیقی ردیف دستگاهی از آثار محجوبی، خالقی، مشیر همایون، معروفی و دیگر آهنگسازان این حوزه؛ این اجرا باید شامل حداقل دو دقیقه بخش آوازی و سه دقیقه رنگ، ضربی یا تصنیف بوده و زمان آن بین پنج تا هشت دقیقه باشد.

نکات مهم

– مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار: تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵

– ثبت‌نام از طریق سامانه خانه موسیقی ایران به نشانی ww. iranhmusic. ir

– ارسال آثار فقط از طریق شماره تلگرام ۰۹۳۶۴۱۱۳۱۰۰

– ویدئوها باید با پوشش رسمی، بدون هرگونه تدوین یا توضیح ضبط شوند.

– در تصویر باید دست نوازنده، کلاویه‌ها و پدال به‌طور کامل مشخص باشد و تصویر به‌صورت افقی و با کیفیت مناسب تهیه شود.

– آثار باید ویژه این دوره ضبط شده باشند و آثار قدیمی یا اجراهای صحنه‌ای پذیرفته نخواهد شد.

زمان‌بندی دقیق مرحله دوم و آیین اختتامیه دهمین فستیوال رقابتی پیانو «کلارا» متعاقباً از سوی روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران اعلام خواهد شد.

شماره تماس ۰۲۱-۶۶۵۷۶۲۲۴ برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های متقاضیان فعال است.

فرم شرکت در بخش کلاسیک فستیوال را با کلیک روی لینک پایین صفحه دریافت کنید.

انتهای پیام/