پخش زنده اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم از شبکه قرآن
مراسم اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، گرامیداشت «رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان» به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.
صبح پنجشنبه (۲۵ تیر) نیز هتل ارم تهران میزبان برگزاری رقابت آقایان در رشته قرائت ترتیل بود و طی بعدازظهر پنجشنبه و بعدازظهر جمعه (۲۶ تیر) شرکت کنندگان در رشته قرائت تحقیق آقایان به رقابت با هم پرداختند.
پنجمین روز از برگزاری مرحله پایانی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف استان تهران، شنبه (۲۷ تیر) اختصاص به برگزاری رقابتها در رشته حفظ در بخش آقایان دارد. براین اساس در نوبت صبح این روز شاهد رقابت در رشته حفظ کل قرآن خواهیم بود، در نوبت بعدازظهر نیز رقابتها در رشتههای حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل در بخش زیر ۱۸ سال برگزار میشود.
روز یکشنبه (۲۸ تیر) هم در نوبت صبح، رقابت در رشته اذان این دوره از رقابت ها برگزار خواهد شد؛ رشته اذان صرفاً در گروه آقایان برگزار میشود. در نوبت بعدازظهر این روز و پیش از برگزاری مراسم اختتامیه شاهد برگزاری مرحله نهایی رشته قرائت تحقیق به عنوان رقابت پایانی این دوره از مسابقات خواهیم بود.
اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن اوقاف استان تهران ساعت 17:30 روز یکشنبه (۲۸ تیر) با معرفی و تقدیر از نفرات برتر برگزار شده و به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود .
مسابقات سراسری قرآن کریم هر ساله به همت سازمان اوقاف و امور خیریه در دو گروه بانوان و آقایان و در مراحل شهرستان، استان و کشوری در رشتههای، قرائت تحقیق (در دو بخش زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال)، قرائت ترتیل، حفظ کل قرآن (در دو بخش زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال)، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، دعاخوانی و اذان (ویژه آقایان)، برگزار میشود.