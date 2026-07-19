فراخوان جشنواره فیلم مقاومت برای دریافت مستندهای آیین وداع و تشییع «آقای شهید ایران» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، این فراخوان در دو بخش مستند کوتاه و مستند بلند منتشر شده و شامل آثاری است که به روایت ابعاد مختلف این رویداد ملی و مردمی پرداخته‌اند.

تأمین مالی سه مستند برتر، اختصاص جایزه ویژه جشنواره به ۱۰ اثر منتخب، اهدای جایزه ویژه «امام شهید»، راه‌یابی مستقیم آثار برگزیده به بخش ویژه جشنواره و نمایش آن‌ها در سانس‌های ویژه، از جمله فرصت‌های پیش‌بینی‌شده برای آثار منتخب این فراخوان است.

روایت حضور گسترده مردم، بازتاب لحظه‌های ماندگار مراسم وداع، کنش‌گری اجتماعی و فرهنگی، بازتاب داخلی و جهانی این آیین و روایت سلحشورانه حضور زنان، از نمونه محورهای موضوعی این فراخوان اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ مردادماه به دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ارسال کنند.

برای ارسال آثار و دریافت اطلاعات بیشتر، به نشانی @resistancefilmfest مراجعه شود.

انتهای پیام/