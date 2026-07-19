اثر جدید علیرضا افتخاری برای رهبر شهید+فیلم

به گزارش ایلنا، قطعه موسیقایی «سوگ خورشید» با صدای علیرضا افتخاری و شعری از محمدمهدی سیار، در رثای رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

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این اثر، محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

«سوگ خورشید» دومین اثری است که علیرضا افتخاری در روزهای اخیر در رثای رهبر شهید اجرا کرده است. با این حال، پس از انتشار ویدئویی که او در آن نسبت به کیفیت شعر این قطعه انتقاد کرده بود، برخی رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی با تقطیع سخنان او تلاش کردند چنین القا کنند که وی از اجرای آثار مرتبط با رهبر شهید انصراف داده است که اینگونه نیست و قطعه سوگ خورشید بعد از اصلاحاتی منتشر شده است.

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