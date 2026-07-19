به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیست و سومین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل اقامت رییس جمهور قرقیزستان در شهر چولپون اتا آغاز شد.

وزیر فرهنگ و‌ ارشاد اسلامی در سخنرانی خود با بیان اینکه فرهنگ، فرزند امنیت و آرامش است و در فضای خشونت، جنگ، اشغالگری و تجاوز آسیب می‌بیند، تاکید کرد: فرهنگ، جایگزین حقیقی خشونت و یک‌جانبه گرایی است و سازمان همکاری شانگهای می‌تواند در تقویت این رویکرد انسانی و چندجانبه نقش مؤثری ایفا کند.

متن کامل سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیست و سومین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو شانگهای به شرح ذیل است:

"خوشحال هستم که در بیست‌وسومین نشست وزیران فرهنگ سازمان همکاری شانگهای حضور دارم؛ از دولت و ملت دوست جمهوری قرقیزستان به‌دلیل میزبانی شایسته و برگزاری منظم و حرفه‌ای این نشست عالی‌رتبه، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

امروز در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که بیش از هر زمان دیگری، فرهنگ می‌تواند زبان مشترک ملت‌ها و پلی برای تفاهم و همبستگی باشد.

خوشبختانه سازمان همکاری شانگهای، فرهنگ را نه حوزه‌ای فرعی، بلکه یکی از ارکان اعتمادسازی، نزدیکی ملت‌ها و تقویت روح همکاری میان اعضا دانسته است.

این سازمان در بیش از دو دهه گذشته، بر گسترش تبادلات فرهنگی، حفاظت از میراث ملموس و ناملموس، توسعه گفت‌وگوی تمدنی و تقویت پیوندهای انسانی میان ملت‌های عضو تأکید داشته است.

جمهوری اسلامی ایران، با پیشینه‌ای چند هزار ساله، فرهنگ را بنیان توسعه پایدار، عدالت، همزیستی و کرامت انسانی می‌داند.

ما بر این باوریم که آینده منطقه ما نه بر اساس رقابت‌های فرساینده، بلکه برپایه شناخت متقابل فرهنگی، احترام به تنوع تمدنی و همکاری‌های انسانی ساخته خواهد شد.

اعضای سازمان همکاری شانگهای وارث یکی از غنی‌ترین حوزه‌های تمدنی جهان هستند؛ حوزه‌ای که در طول قرون متمادی از رهگذر جاده تاریخی ابریشم محل تبادل اندیشه، دانش، هنر، ادبیات و معنویت بوده است.

ایران و کشورهای آسیای مرکزی، از جمله جمهوری قرقیزستان بخشی از این میراث مشترک به‌شمار می‌روند؛ میراثی که امروز مسئولیت ما را برای حفاظت، بازآفرینی و انتقال آن به نسل‌های آینده سنگین‌تر می‌سازد.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند:

نخست، همکاری مشترک اعضای سازمان برای ثبت عناصر فرهنگی و میراث ناملموس در یونسکو گسترش یابد و پرونده‌های مشترک منطقه‌ای با محوریت میراث تمدنی جاده ابریشم تدوین شود.

دوم، شبکه‌ای از مراکز مطالعات تمدنی و فرهنگی سازمان همکاری شانگهای با مشارکت دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی کشورهای عضو ایجاد شود تا پژوهش‌های مشترک درباره میراث تاریخی و فرهنگی منطقه توسعه یابد.

سوم، برنامه‌ای منظم برای برگزاری هفته‌های فرهنگی میان کشورهای عضو طراحی شود تا ملت‌های ما بیش از پیش با ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی یکدیگر آشنا شوند.

چهارم، همکاری‌های سینمایی، مستندسازی و تولیدات مشترک فرهنگی با موضوعاتی همچون خانواده، اخلاق، هویت، میراث تاریخی و جاده ابریشم مورد حمایت قرار گیرد.

پنجم، ترجمه متقابل آثار ادبی برجسته کشورهای عضو تقویت شود، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در ترجمه و انتشار آثار نویسندگان برجسته کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همکاری متقابل داشته باشد.

ششم، همکاری میان کتابخانه‌های ملی، مراکز اسناد و نهادهای حافظ میراث مکتوب، برای دیجیتال‌سازی، حفاظت و مرمت نسخه‌های خطی گسترش یابد.

هفتم، با توجه به نقش روزافزون فناوری‌های نوین، همکاری در حوزه صنایع خلاق فرهنگی، پویانمایی، بازی‌های ویدئویی و تولید محتوای دیجیتال مشترک در دستور کار سازمان قرار گیرد تا نسل جوان بیش از پیش در فرآیند تعاملات فرهنگی مشارکت کند.

خانم‌ها و آقایان!

فرهنگ، فرزند امنیت و آرامش است و در فضای خشونت، جنگ، اشغالگری و تجاوز آسیب می‌بیند.

جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدنی جهان است با نگرانی عمیق نسبت به روندهای خطرناکی که امنیت منطقه و میراث فرهنگی ملت‌ها را تهدید می‌کند هشدار می‌دهد.

همان‌گونه که اطلاع دارید در ماه‌های اخیر ملت ایران هدف تجاوز وحشیانه نظامی و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

در روز نخست این تهاجم رهبر کشورمان حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در خانه مسکونی خویش به همراه برخی از اعضای خانواده و از جمله نوه ۱۴ ماهه‌شان به شهادت رسیدند.

در همان روز، ۱۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر در مدرسه «میناب» در خاک و خون غلتیدند و عصر همان روز در شهر کوچک لامرد چهار موشک کشتارجمعیِ آمریکایی برای نخستین بار در جهان آزمایش شدند و ۷۲۰ هزار هزار ترکش را بر مردم غیرنظامی این شهر فرود آوردند.

از همان روز جمهوری اسلامی ایران آماج حملات همه‌جانبه دو قدرت اتمی جهان یعنی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و خسارات فراوان مادی و انسانی را متحمل شد؛ از جمله ۱۴۹ اثر تاریخی که پنج اثر آن ثبت جهانی شده بود آسیب دید.

با این حال، این تجاوز همه‌جانبه با مقاومت و رشادت مردم ایران روبه‌رو شد. همبستگی و پایداری ملی، که در تشییع اخیر ده‌ها میلیونی رهبر شهیدمان در شهرهای مختلف ایران نمایان شد جلوه‌ای از این ایستادگی بود.

همکاران گرامی!

ملت ایران، همانند همه ملت‌های مستقل جهان خواهان عدالت، حاکمیت ملی و کرامت انسانی است.

ما باور داریم که فرهنگ، جایگزین حقیقی خشونت و یک‌جانبه گرایی است و سازمان همکاری شانگهای می‌تواند در تقویت این رویکرد انسانی و چندجانبه نقش مؤثری ایفا کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی فرهنگی نیاز داریم؛ دیپلماسی‌ای که ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک کند و در برابر نفرت‌پراکنی و جنگ، از عقلانیت، اخلاق و انسانیت دفاع نماید.

جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا در کنار همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر احترام متقابل، تنوع فرهنگی، عدالت و شکوفاییِ مشترک گام بردارد؛ از توجه شما سپاسگزارم."

گفتنی است، وزیر فرهنگ به منظور شرکت در بیست و سومین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.

دیدار، گفت‌وگو و ضیافت شام با ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و اساتید دانشگاه قرقیزستان و ملاقات‌های دوجانیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارای فرهنگ کشورهای شرکت کننده از برنامه‌های این سفر ۴ روزه به‌شمار می‌رود.

آیین اهدا جوایز برگزیدگان جشنواره بین المللی فیلم کشورهای عضو همکاریها شانگهای و ضیافت رسمی شام به میزبانی وزیر فرهنگ قرقیزستان نیز از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.