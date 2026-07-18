علی مردانه و اولگا لاورنتیوا به «درجام» آمدند
علی مردانه، دستیار کارگردان و بازیگر سینما، به همراه اولگا لاورنتیوا، بازیگر روس فیلم سینمایی «جیمزباند»، مهمان تازهترین قسمت ویژهبرنامه «درجام» شدند.
به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، تازهترین قسمت از ویژهبرنامه «درجام» با حضور علی مردانه، دستیار کارگردان، برنامهریز، مجری طرح و بازیگر سینما و اولگا لاورنتیوا، بازیگر فیلم سینمایی «جیمزباند» که این روزها روی پرده سینماهاست، مقابل دوربین رفت.
«درجام» ویژهبرنامه اختصاصی نماوا برای پوشش جام جهانی ۲۰۲۶ است که به تهیهکنندگی، کارگردانی و طراحی سجاد شاهحاتمی تولید میشود.
اجرای این برنامه را مهیار حسن بر عهده دارد؛ چهرهای که پیشتر با تولید ویدئوهای پربازدید در شبکههای اجتماعی شناخته شد و اکنون تجربه اجرای یک برنامه ویژه را پشت سر میگذارد.
«درجام» با رویکردی ورزشی ـ کمدی، نگاهی متفاوت به اتفاقات جام جهانی دارد و علاوه بر مرور اخبار و حواشی مسابقات، به واکنشها، اتفاقات غیرمنتظره، رفتار هواداران و سوژههای روز فوتبال نیز میپردازد.
پیش از این نیز آیدا ماهیانی، الناز حبیبی، رضا فیضبخش، گلاره ماهرو، یسنا میرطهماسب، نگار نیکدل، امیر کاظمی، قدرتالله ایزدی، المیرا دهقانی و امیرعباس گلاب در «درجام» حضور یافته بودند و در تازهترین قسمت این برنامه، علی مردانه و اولگا لاورنتیوا مقابل دوربین این ویژهبرنامه رفتند.
سایر عوامل «درجام» عبارتاند از: دستیار اول کارگردان: حمیدرضا غفارزاده، کارگردان صحنه و مدیر فیلمبرداری: محمد مستفید، سرپرست نویسندگان: سپیده امینی، نویسندگان: مهیار محسنی کیاسری و هدی ایزدی، تهیهکننده اجرایی: آریان گلصورت، مجری طرح: کانون تبلیغات نماهنگی، مدیر تولید: سعید فرجی، مدیر صحنه: امید مرادی، طراحی گرافیک: مازیار علییاری، ساخت تیزر: آرمان مهدیزاده، عکاس: امید صالحی، مدیریت فنی: مجید نورمحمدبیگ، تصویربرداران: علی گلکار، وحیدرضا اندیش، مجتبی فروزان و حمید شریعتی، گروه تدوین و AI: سارا معلم، نیکتا نعمتاللهی و مسیح عاشورزاده، مدیریت پخش آنلاین: آرش عباسی و مشاور رسانهای: تبسم کشاورز.