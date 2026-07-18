علی مردانه و اولگا لاورنتیوا به «درجام» آمدند

به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، تازه‌ترین قسمت از ویژه‌برنامه «درجام» با حضور علی مردانه، دستیار کارگردان، برنامه‌ریز، مجری طرح و بازیگر سینما و اولگا لاورنتیوا، بازیگر فیلم سینمایی «جیمزباند» که این روزها روی پرده سینماهاست، مقابل دوربین رفت.

«درجام» ویژه‌برنامه اختصاصی نماوا برای پوشش جام جهانی ۲۰۲۶ است که به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و طراحی سجاد شاه‌حاتمی تولید می‌شود.

اجرای این برنامه را مهیار حسن بر عهده دارد؛ چهره‌ای که پیش‌تر با تولید ویدئوهای پربازدید در شبکه‌های اجتماعی شناخته شد و اکنون تجربه اجرای یک برنامه ویژه را پشت سر می‌گذارد.

«درجام» با رویکردی ورزشی ـ کمدی، نگاهی متفاوت به اتفاقات جام جهانی دارد و علاوه بر مرور اخبار و حواشی مسابقات، به واکنش‌ها، اتفاقات غیرمنتظره، رفتار هواداران و سوژه‌های روز فوتبال نیز می‌پردازد.

پیش از این نیز آیدا ماهیانی، الناز حبیبی، رضا فیض‌بخش، گلاره ماهرو، یسنا میرطهماسب، نگار نیکدل، امیر کاظمی، قدرت‌الله ایزدی، المیرا دهقانی و امیرعباس گلاب در «درجام» حضور یافته بودند و در تازه‌ترین قسمت این برنامه، علی مردانه و اولگا لاورنتیوا مقابل دوربین این ویژه‌برنامه رفتند.

سایر عوامل «درجام» عبارت‌اند از: دستیار اول کارگردان: حمیدرضا غفارزاده، کارگردان صحنه و مدیر فیلمبرداری: محمد مستفید، سرپرست نویسندگان: سپیده امینی، نویسندگان: مهیار محسنی کیاسری و هدی ایزدی، تهیه‌کننده اجرایی: آریان گل‌صورت، مجری طرح: کانون تبلیغات نماهنگی، مدیر تولید: سعید فرجی، مدیر صحنه: امید مرادی، طراحی گرافیک: مازیار علی‌یاری، ساخت تیزر: آرمان مهدی‌زاده، عکاس: امید صالحی، مدیریت فنی: مجید نورمحمدبیگ، تصویربرداران: علی گلکار، وحیدرضا اندیش، مجتبی فروزان و حمید شریعتی، گروه تدوین و AI: سارا معلم، نیکتا نعمت‌اللهی و مسیح عاشورزاده، مدیریت پخش آنلاین: آرش عباسی و مشاور رسانه‌ای: تبسم کشاورز.

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