خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی مردانه و اولگا لاورنتیوا به «درجام» آمدند

علی مردانه و اولگا لاورنتیوا به «درجام» آمدند
کد خبر : 1815113
لینک کوتاه کپی شد.

علی مردانه، دستیار کارگردان و بازیگر سینما، به همراه اولگا لاورنتیوا، بازیگر روس فیلم سینمایی «جیمزباند»، مهمان تازه‌ترین قسمت ویژه‌برنامه «درجام» شدند.

به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، تازه‌ترین قسمت از ویژه‌برنامه «درجام» با حضور علی مردانه، دستیار کارگردان، برنامه‌ریز، مجری طرح و بازیگر سینما و اولگا لاورنتیوا، بازیگر فیلم سینمایی «جیمزباند» که این روزها روی پرده سینماهاست، مقابل دوربین رفت.

«درجام» ویژه‌برنامه اختصاصی نماوا برای پوشش جام جهانی ۲۰۲۶ است که به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و طراحی سجاد شاه‌حاتمی تولید می‌شود.

اجرای این برنامه را مهیار حسن بر عهده دارد؛ چهره‌ای که پیش‌تر با تولید ویدئوهای پربازدید در شبکه‌های اجتماعی شناخته شد و اکنون تجربه اجرای یک برنامه ویژه را پشت سر می‌گذارد.

«درجام» با رویکردی ورزشی ـ کمدی، نگاهی متفاوت به اتفاقات جام جهانی دارد و علاوه بر مرور اخبار و حواشی مسابقات، به واکنش‌ها، اتفاقات غیرمنتظره، رفتار هواداران و سوژه‌های روز فوتبال نیز می‌پردازد.

پیش از این نیز آیدا ماهیانی، الناز حبیبی، رضا فیض‌بخش، گلاره ماهرو، یسنا میرطهماسب، نگار نیکدل، امیر کاظمی، قدرت‌الله ایزدی، المیرا دهقانی و امیرعباس گلاب در «درجام» حضور یافته بودند و در تازه‌ترین قسمت این برنامه، علی مردانه و اولگا لاورنتیوا مقابل دوربین این ویژه‌برنامه رفتند.

سایر عوامل «درجام» عبارت‌اند از: دستیار اول کارگردان: حمیدرضا غفارزاده، کارگردان صحنه و مدیر فیلمبرداری: محمد مستفید، سرپرست نویسندگان: سپیده امینی، نویسندگان: مهیار محسنی کیاسری و هدی ایزدی، تهیه‌کننده اجرایی: آریان گل‌صورت، مجری طرح: کانون تبلیغات نماهنگی، مدیر تولید: سعید فرجی، مدیر صحنه: امید مرادی، طراحی گرافیک: مازیار علی‌یاری، ساخت تیزر: آرمان مهدی‌زاده، عکاس: امید صالحی، مدیریت فنی: مجید نورمحمدبیگ، تصویربرداران: علی گلکار، وحیدرضا اندیش، مجتبی فروزان و حمید شریعتی، گروه تدوین و AI: سارا معلم، نیکتا نعمت‌اللهی و مسیح عاشورزاده، مدیریت پخش آنلاین: آرش عباسی و مشاور رسانه‌ای: تبسم کشاورز.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل