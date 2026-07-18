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فروش ۲ ۱ میلیارد تومانی جام جهانی در سینمای ایران

فروش ۲ ۱ میلیارد تومانی جام جهانی در سینمای ایران
کد خبر : 1815078
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پخش زنده مسابقات جام‌جهانی در سینماها با استقبال مخاطبان همراه شد به‌طوری که مجموع فروش بلیت این مسابقات به بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.

به گزارش ایلنا، در میان مسابقات اکران‌شده، دیدار ایران - بلژیک با فروش ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌ها قرار گرفته و پس از آن دیدار فینال جام جهانی اسپانیا - آرژانتین که قرار است فردا برگزار شود تاکنون ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش داشته، مسابقه فرانسه - اسپانیا هم در رتبه سوم با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش قرار دارد. از مجموع فروش بلیت مسابقات، بیش از ۹ میلیارد تومان از طریق سینماتیکت ثبت شده که معادل ۸۰.۳ درصد از فروش آنلاین تمامی سامانه‌های بلیت‌فروشی بوده است. 

بر اساس آمار فروش بلیت، مسابقه ایران - بلژیک با فروش ۲۱ هزار و ۹۸۷ قطعه بلیت بیشترین تعداد مخاطب را در میان تمامی بازی‌ها به ثبت رسانده و پس از آن اسپانیا - آرژانتین با ۱۳ هزار و ۲۱۰ بلیت، فرانسه - اسپانیا با ۹ هزار و ۱۸۴ بلیت، ایران - نیوزیلند با یک هزار و ۲۱۷ بلیت قرار گرفتند. بد نیست بدانید بازی ایران - نیوزیلند با ۲۱۰ میلیون تومان و دیدار اسپانیا - بلژیک با ۲۶ میلیون تومان در انتهای جدول فروش قرار دارند.

همچنین استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بیشترین استقبال را از تماشای مسابقات جام جهانی در سالن‌های سینما داشته‌اند.

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