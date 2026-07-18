«قلب سارایوو» به اصغر فرهادی اهدا میشود
اصغر فرهادی جایزه افتخاری «قلب سارایوو» را در جشنواره فیلم بوسنی دریافت خواهد کرد؛ جشنوارهای که همچنین از بازیگر بریتانیایی، امیلی واتسون، نیز تقدیر میکند.
به گزارش ایلنا، اصغر فرهادی در جشنواره فیلم امسال، جایزه افتخاری «قلب سارایوو» را دریافت خواهد کرد. این کارگردان و فیلمنامهنویس، در تقدیر از سهم چشمگیرش در هنر سینما، این جایزه را بهصورت حضوری دریافت میکند. همچنین، مروری بر آثار او در قالب بخش «ادای احترام» جشنواره فیلم سارایوو برگزار خواهد شد.
فرهادی هشت سال پس از آنکه در سال ۲۰۱۸ ریاست هیئت داوران بخش مسابقه فیلمهای بلند جشنواره را بر عهده داشت، بار دیگر به سارایوو بازمیگردد. در همان سال، فیلم «همه میدانند» او نیز در بخش نمایشهای فضای باز جشنواره به نمایش درآمد.
یوان ماریانوویچ، مدیر جشنواره فیلم سارایوو در اظهاراتی جایگاه اصغر فرهادی در سینمای جهان را بیبدیل دانسته و تأکید کرد: مجموعه آثار درخشان او به ما یادآوری میکند که عمیقترین درامها اغلب در دل زندگی روزمره پنهان شدهاند. فیلمهای او پاسخهای ساده ارائه نمیدهند؛ بلکه ما را دعوت میکنند دقیقتر نگاه کنیم، با دقت بیشتری گوش دهیم و با پیچیدگیهای زندگی عمیقتر مواجه شویم. افتخار بزرگی است که بار دیگر از فرهادی در جشنواره استقبال میکنیم.
سیودومین جشنواره فیلم سارایوو از ۱۴ تا ۲۱ اوت برگزار خواهد شد.