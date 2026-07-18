خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار دوباره بازیگران «قصه‌های مجید» در یک فیلم اجتماعی-جنایی

دیدار دوباره بازیگران «قصه‌های مجید» در یک فیلم اجتماعی-جنایی
کد خبر : 1814874
لینک کوتاه کپی شد.

فیلمبرداری فیلم «سیاه قلم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بابک برجسته، با تکمیل فهرست بازیگران، به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم «سیاه قلم» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی بابک برجسته این روزها مراحل پیش‌تولید را پشت سر می‌گذارد و قرار است به‌زودی وارد مرحله فیلمبرداری شود.

در این فیلم جهانبخش سلطانی و مهدی باقربیگی پس از سال‌ها بار دیگر در کنار یکدیگر مقابل دوربین رفته‌اند؛ دو بازیگری که همکاری مشترکشان در سریال خاطره‌انگیز «قصه‌های مجید» هنوز در ذهن مخاطبان مانده و این بار در اثری با حال‌وهوای اجتماعی و جنایی هم‌بازی شده‌اند.

غزل جعفرزاده، نیما ساحلی، آنیتا معتمدی‌نیا و (با معرفی) ماندانا مصطفایی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

«سیاه قلم» داستان نقاشی را روایت می‌کند که در پی اتفاقی غیرمنتظره، وارد ماجرایی پرتنش و پیچیده می‌شود؛ ماجرایی که زندگی او و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عوامل اصلی این پروژه عبارت هستند از: تهیه‌کننده و کارگردان: بابک برجسته، نویسنده: بابک برجسته، دستیار تهیه: سالار مولاوردی، مدیر تولید: منیژه فرجی، مدیر فیلمبرداری: آرش غلامی، مدیر صدابرداری: مهرداد دادگری، طراح صحنه و لباس: مونا احمدآبادی، طراح گریم: نسترین تازه‌نام، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: نوید همایونی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، مشاور مذهبی: مرتضی قربانی، مشاور پروژه: داوود پیرانی، دستیار دوم کارگردان: مرضیه دهقان‌پور، منشی صحنه: زهرا کریمی، دستیار لباس: پریسا نمازی، عکاس و تدوینگر: محمدجواد بلقدر، دستیار تولید: اکبر محمدی، مدیر تدارکات: عباس خدیری، مدیر امور مالی: یلدا عسگری، خدمات: علی آذرخش.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل