فیلم کوتاه «نه مثل هر شب» به جشنواره بینالمللی FLIGHT ایتالیا راه یافت
فیلم کوتاه «نه مثل هر شب» به تهیهکنندگی اشکان حاجحسنی وکارگردانی سولماز اعتماد، به جشنواره FLIGHT / Mostra Internazionale del Cinema di Genova، راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی پروژه، فیلم کوتاه «نه مثل هر شب» به تهیهکنندگی اشکان حاجحسنی وکارگردانی سولماز اعتماد به جشنواره FLIGHT / Mostra Internazionale del Cinema di Genova، یکی از جشنوارههای مستقل و هنری ایتالیا، راه پیدا کرد.
هفتمین دوره این جشنواره از ۱۱ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر جنوا (Genova) ایتالیا برگزار خواهد شد. جشنواره FLIGHT طی سالهای اخیر بهعنوان یکی از رویدادهای مهم سینمای مستقل، تجربی و آوانگارد ایتالیا شناخته شده و هر سال میزبان آثار داستانی، مستند، انیمیشن و ویدئوآرت از فیلمسازان سراسر جهان است. این رویداد با همکاری نهادهای فرهنگی شهر جنوا و در چندین سالن سینمایی و فرهنگی برگزار میشود و تمرکز ویژهای بر نمایش آثار خلاقانه، نوآورانه و شاعرانه دارد.
فیلم کوتاه «نه مثل هر شب» با کارگردانی سولماز اعتماد و تهیهکنندگی اشکان حاجحسنی، با حضور در این رویداد بینالمللی، گام دیگری در مسیر حضور جهانی خود برداشته است. نتیجه نهایی انتخاب آثار این دوره جشنواره در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام شده و نمایش رسمی فیلمهای منتخب در بازه ۱۱ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر جنوا خواهد بود.
عوامل این فیلم کوتاه به شرح زیر است:
نویسنده: بابک اعتمادزاده، بازیگران: رسول یعقوبی ، رضا وفا ، پدرام عزیزی ، میثم طهماسبی، مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، استدی کم : امیر حسین کتب زاده، مدیر صدابرداری و طراحی و ترکیب صدا : مجید امینی، منشی صحنه: المیرا آزاد، دستیار دوم کارگردان: مبینا قنادیان، طراح گریم : سعید دهقانی، طراح صحنه : سولماز اعتماد زاده، طراحی لباس : بهار صباغی نژاد، تدوین: رضا دقاق، اصلاح رنگ و نور : رحیم قارونی، طراح موسیقی: امید روشن بین، عکاس : آرزو انواریان، مدیر تولید: حسین حبیب اللهی، دستیار تولید : حمید اسدی، مشاور تولید : سید هادی هاشمی، پخش بینالمللی: سولماز اعتماد و مدیر روابطعمومی: فاطیما موسوی.