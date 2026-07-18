به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سینماشهر، سینماهای سراسر کشور در هفدهمین هفته سپری‌شده از سال جاری و از روز شنبه ۲۰ تیر تا پایان روز جمعه ۲۶ تیر میزبان ۲۰۴ هزار و ۷۸۸ مخاطب شد. این در حالی است که گیشه سالن‌ها نیز در این بازه زمانی عدد ۳۰ میلیارد ۹۵۸ میلیون تومان را به ثبت رساند.

پردیس سینمایی کوروش با ۱۵ هزار و ۵۶۷ مخاطب، پردیس سینمایی ایران مال با ۱۲ هزار و ۳۷ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش مال با ۷ هزار و ۳۵ مخاطب، مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب با ۵ هزار و ۴۱۲ مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۵ هزار و ۱۴۸ مخاطب نیز به‌عنوان پنج پردیس سینمایی پرمخاطب کشور در هفته گذشته معرفی شدند.

همچنین فیلم «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۵۷ هزار و ۵۷۹ مخاطب عنوان پرمخاطب‌ترین فیلم هفته گذشته را به نام خود ثبت کرد و پس‌ازآن فیلم «زنده شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۴۱ هزار و ۴۶۹ مخاطب در رتبه بعدی قرار گرفت. «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۳۳ هزار و ۶۸۸ مخاطب، «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با ۱۳ هزار و ۴۴۸ مخاطب و «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد نیز با ۱۲ هزار و ۲۷۹ مخاطب در رتبه‌های سوم تا پنجم فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم‌های هفته گذشته سینمای ایران جای گرفتند.

بر اساس این گزارش و با توجه به آمار ثبت‌شده در سامانه مدیرت فروش و اکران سینما (سمفا)، سالن‌های سینما در سراسر کشور به ترتیب در هفته نخست سال (۱ تا ۷ فروردین) با ۳۷ هزار و ۸۷۹ مخاطب، هفته دوم (۸ الی ۱۴ فروردین) با ۳۱ هزار و ۸۰۳ مخاطب، هفته سوم (۱۵ الی ۲۱ فروردین) با ۴۲ هزار و ۱۴۱ مخاطب، هفته چهارم (۲۲ الی ۲۸ فروردین) با ۷۹ هزار و ۱۶۳ مخاطب، هفته پنجم (۲۹ فروردین الی ۴ اردیبهشت) با ۱۴۰ هزار و ۵۵ مخاطب، هفته ششم (۵ الی ۱۱ اردیبهشت) با ۲۰۳ هزار و ۶۱ مخاطب، هفته هفتم (۱۲ الی ۱۸ اردیبهشت) با ۲۱۴ هزار ۶۳ مخاطب، هفته هشتم (۱۹ الی ۲۵ اردیبهشت) با ۲۰۹ هزار ۷۵۰ مخاطب، هفته نهم (۲۶ اردیبهشت الی ۱ خرداد) با ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ مخاطب، هفته دهم (۲ الی ۸ خرداد) با ۲۹۷ هزار و ۲۳۹ مخاطب، هفته یازدهم (۹ الی ۱۵ خرداد) با ۲۸۴ هزار و ۹۲۸ مخاطب و هفته دوازدهم (۱۶ الی ۲۲ خرداد) با ۲۴۹ هزار و ۲۲۵ مخاطب، هفته سیزدهم (۲۳ الی ۲۹ خرداد) با ۱۷۶ هزار و ۵۰۶ مخاطب، هفته چهاردهم (۳۰ خرداد الی ۵ تیر) با ۱۲ هزار و ۶۰۷ مخاطب، هفته پانزدهم (۶ الی ۱۲ تیر) با ۱۴۲ هزار و ۲۸۸ مخاطب و هفته شانزدهم (۱۳ الی ۱۹ تیر) با ۳۹ هزار و ۷۳ مخاطب مورد استقبال قرار گرفتند.

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