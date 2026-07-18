فصل دوم مستند مسابقه «دلیران» در شبکه نهال
فصل دوم مستند مسابقه «دلیران»، نخستین تجربه تعاملی تلویزیون در حوزه کودک و نوجوان، با پایان مراحل تولید آماده پخش از شبکه نهال شد.
در این فصل، دو گروه شرکتکننده در دو اقلیم کاملاً متفاوت (طبیعت بکر چابهار و جنگلهای مازندران) قرار میگیرند تا در مسیری پر از آزمونهای دشوار، برای رسیدن به «گنج بزرگ» دلیران، با یکدیگر به رقابت بپردازند.
آنچه «دلیران» را از سایر تولیدات مشابه متمایز میکند، نقش فعال مخاطبان است؛ جایی که تماشاگران از قاب تلویزیون میتوانند در سرنوشت مسیر و تصمیمهای حیاتی شرکتکنندگان تأثیرگذار باشند. این برنامه با تلفیق هیجان، مشارکت و طبیعتگردی، به دنبال ارائه تجربهای نوین برای مخاطبان کودک و نوجوان است.
علاقهمندان به برنامههای ماجراجویانه میتوانند بهزودی شاهد پخش فصل دوم این مسابقه جذاب از شبکه نهال باشند.