فصل دوم مستند مسابقه «دلیران» در شبکه نهال

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، ماجراجویی فصل دوم «دلیران» با روایتی متفاوت از ایران‌گردی و چالش‌های سخت برای نوجوانان آغاز می‌شود. این مستندمسابقه که به عنوان نخستین تجربه تعاملی رسانه ملی شناخته می‌شود، با حضور ۱۲ نوجوان نخبه از اقصی‌نقاط کشور، به زودی راهی آنتن شبکه نهال خواهد شد.

در این فصل، دو گروه شرکت‌کننده در دو اقلیم کاملاً متفاوت (طبیعت بکر چابهار و جنگل‌های مازندران) قرار می‌گیرند تا در مسیری پر از آزمون‌های دشوار، برای رسیدن به «گنج بزرگ» دلیران، با یکدیگر به رقابت بپردازند.

آنچه «دلیران» را از سایر تولیدات مشابه متمایز می‌کند، نقش فعال مخاطبان است؛ جایی که تماشاگران از قاب تلویزیون می‌توانند در سرنوشت مسیر و تصمیم‌های حیاتی شرکت‌کنندگان تأثیرگذار باشند. این برنامه با تلفیق هیجان، مشارکت و طبیعت‌گردی، به دنبال ارائه تجربه‌ای نوین برای مخاطبان کودک و نوجوان است.

علاقه‌مندان به برنامه‌های ماجراجویانه می‌توانند به‌زودی شاهد پخش فصل دوم این مسابقه جذاب از شبکه نهال باشند.