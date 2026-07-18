۶ هزار نفر از ٧ نمایش روی صحنه دیدن کردند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ٢۶ تیر، اعلام شد.

مجموعه تئاترشهر

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از روز ١٠ تیر اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ١٢ اجرا و یک هزار و ٨۴ تماشاگر به فروشی معادل ٣۶٣ میلیون و ۴٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از روز ٨ تیر اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣۵٠ هزار تومان آغاز کرده، با ١۴ اجرا و ٩٩٣ تماشاگر به فروشی معادل ٢٨۶ میلیون و ۵١٠ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «تابوت عهد» به کارگردانی مجتبی جدی نیز که اجرای خود را از روز ١۶ تیر در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده تا امروز با مجموع ٩ اجرا و ٣٠٠ مخاطب، معادل ۶٢ میلیون و ٢٢٠ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سِرسرخ» به کارگردانی حسین عبداللهی نیز که از روز ٧ تیر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ٢۶ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ١۵ اجرا و ١٣۵ مخاطب، ١٣ میلیون تومان فروش داشته است.

تالار هنر

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی که از ٢٠ خرداد در تالار هنر با ظرفیت صندلی ٢۴۴ نفر و بلیت ٢٢٠ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت‌سرگذاشتن ٢٢ اجرا، میزبان یک هزار و ۵ تماشاگر بوده و به فروش ١٣٩ میلیون و ١٢۵ هزار تومان دست یافته است.

همچنین در همین تالار هنر، نمایش «درخت گیلاس» که از ٢۶ خرداد با ظرفیت ٢۴۵ نفر و بلیت ٢٢٠ هزارتومان به صحنه رفته است؛ پس از پشت سرگذاشتن ١٣ اجرا و جذب ٢ هزار و ۶ مخاطب، به فروش ١٩٠ میلیون و ۵٠٩ میلیون تومان دست یافته است.

تماشاخانه سنگلج

نمایش «میراث» به کارگردانی غلامرضا عربی نیز که از ١٠ تیر در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ١٢ اجرا، میزبان یک هزار و ١٧ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ١٠٢ میلیون و ٢٠۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در مجموع، ۶ هزار و ۵۴٠ نفر از ٧ نمایش روی صحنه با فروش یک میلیارد و ١۵۶ میلیون و ۶٠٩ هزار تومان دیدن کرده‌اند.