«مدهآ اجرا نمیشود! خب چیکار کنم!» روی صحنه میرود
پس از همکاری مرجان آقانوری و فواد امیری در نمایش «هتل»، تازهترین اثر این کارگردان با عنوان «مدهآ اجرا نمیشود! خب چیکار کنم!» از ۲۵ مرداد در بوتیک هنر ایران روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش «مدهآ اجرا نمیشود! خب چیکار کنم!» به نویسندگی و کارگردانی مرجان آقانوری، پس از تجربه همکاری او با فواد امیری در نمایش «هتل»، از ۲۵ مرداد در بوتیک هنر ایران اجرای عمومی خود را آغاز میکند.
این اثر که سال گذشته در جشنواره هایفست به عنوان یکی از آثار تحسینشده حضور داشت، تاکنون موفق به کسب چهار جایزه از جشنوارههای ملی نیز شده است.
تهیهکنندگی این نمایش را فواد امیری بر عهده دارد و خانه تمرین شمس به عنوان مجری طرح، این پروژه را همراهی میکند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به طراح نور: رضا خضرایی، آهنگساز و خواننده: فواد امیری، طراح صحنه: مرجان آقانوری، طراح لباس: مهتاب شاهلو و طراح موشنگرافی و تصاویر: سهیل صادقی اشاره کرد.
گفتنی است نمایش «هتل» نخستین اجرای مرجان آقانوری در سال ۱۴۰۵ و نخستین تجربه صحنهای او پس از جنگ اخیر بود که در بوتیک هنر ایران روی صحنه رفت؛ تجربهای که زمینهساز همکاری دوباره این گروه در تازهترین پروژه نمایشیشان شده است.