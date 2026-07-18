پخش زنده فینال والیبال ایران و ژاپن در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز شنبه ۲۷ تیر از ساعت ۱۵:۳۰، در جریان برگزاری مسابقات والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا، مصاف ایران با ژاپن را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پخش می کند.

تیم ایران پیش از این فیلیپین، هند، بحرین و کره‌جنوبی را شکست داد و سهمیه حضور در قهرمانی جهان را کسب کرد. نوجوانان ایران روز جمعه با شکست چین میزبان مسابقات راهی فینال شدند.