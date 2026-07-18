خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش زنده فینال والیبال ایران و ژاپن در شبکه ورزش

پخش زنده فینال والیبال ایران و ژاپن در شبکه ورزش
کد خبر : 1814805
لینک کوتاه کپی شد.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت های والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا، امروز از ساعت ۱۵:۳۰، تقابل بین دو ایران و ژاپن را به صورت زنده پوشش می دهد‌.

 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز شنبه ۲۷ تیر از ساعت ۱۵:۳۰، در جریان برگزاری مسابقات والیبال زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا، مصاف ایران با ژاپن را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پخش می کند.

تیم ایران پیش از این فیلیپین، هند، بحرین و کره‌جنوبی را شکست داد و سهمیه حضور در قهرمانی جهان را کسب کرد. نوجوانان ایران روز جمعه با شکست چین میزبان مسابقات راهی فینال شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل