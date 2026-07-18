سیدعباس صالحی:
تمدن ایرانی فرهنگ صلح را در کنار دفاع از حیثیت ملی دنبال کرده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ملت ایران تسخیرناپذیر و صلحطلب است گفت: تمدن ایرانی در طول تاریخ فرهنگ صلح را در کنار دفاع از حیثیت ملی دنبال کرده است.
به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی که به منظور شرکت در بیستوسومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است در نشستی با حضور فرهیختگان قرقیزستان شرکت کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست اظهار کرد: جلسه امروز در شرایطی برگزار میشود که ایران در وضعیت خاص و حساسی به سر میبرد و طبیعی است که گفتوگوی ما نیز نمیتواند فارغ از این شرایط باشد به همین دلیل مایل هستم در آغاز، تصویری کوتاه از ایران ارائه کنم.
وی گفت: همانگونه که میدانید، ایران وارث تمدن کهن تاریخی است اما آنچه این تمدن را متمایز میکند چند ویژگی خاص و منحصربهفرد است؛ نخستین ویژگی آن است که تمدن چند هزار ساله ایران دارای تداوم تاریخی بوده و هیچگاه دچار گسست و انقطاع نشده است.
صالحی افزود: بسیاری از تمدنهای جهان در مقاطعی از تاریخ شکوفا شدند اما پس از مدتی از میان رفتند یا دچار وقفههایی شدند اما در ایران از دوران پیش از اسلام از عصر مادها تا ساسانیان و سپس از دوره پس از اسلام تا امروز، جریان فرهنگ و تمدن ایرانی همواره تداوم داشته و هیچگاه متوقف نشده است. همین ویژگی موجب شده که ایران از انباشت عظیم فرهنگی در تاریخش برخوردار باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: نکته دیگری که درباره تاریخ و فرهنگ ایران شایان توجه است، موقعیت جغرافیایی این سرزمین است. ایران به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال شرق و غرب و نیز شمال و جنوب جهان، همواره یک چهارراه تاریخی به شمار میرفته است. این موقعیت ممتاز در طول هزارههای مختلف سبب شده ایران محل تبادل فرهنگها و اندیشهها به سایر نقاط جهان باشد.
ایران هرگز جوهره و هویت تمدنی خود را از دست نداده است
صالحی اظهار کرد: نکته سوم آن است که جامعه ایران در طول هزاران سال تاریخ خود اگرچه بارها در معرض هجوم و تهاجم قرار گرفته اما هرگز تسخیر این تهاجمات نشده و جوهره وجودیِ تمدنیِ خود را از دست نداده است.
وی افزود: شاید به همین دلیل است که ایران از معدود سرزمینهایی بود که استعمار نوین (با وجود تسلط بر بخش بزرگی از جهان و جهان اسلام) نتوانست بر آن چیره شود. برای نمونه، زمانی که مغولها به ایران حمله کردند فرهنگ ایرانی توانست هویت و اصالت خود را حفظ کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: ویژگی دیگر فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه در سدههای اخیر آن است که همواره فرهنگ صلح را در کنار دفاع از حیثیت ملی خود دنبال کرده است. این ویژگیها و خصوصیات مشابه، ایجاب میکند کسانی که نسبت به جغرافیا، تاریخ و آینده ایران نگاه خصمانه دارند در محاسبات و مسیر خود تجدیدنظر کنند.
صالحی گفت: به عنوان وزیر فرهنگ، قصد نداشتم وارد مباحث سیاسی شوم اما کشور ما در شرایطی قرار دارد که حتی مسائل سیاسی نیز از منظر فرهنگی قابل توجه است.
ملت ایران تسخیرناپذیر و صلحطلب است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه بیان کرد: همانگونه که اشاره کردم، ملت ایران از یک سو تسخیرناپذیر است و از سوی دیگر، همواره نگاه صلحطلبانه داشته است؛ این دو ویژگی را حتی در شخصیتهای اسطورهای و فرهنگی ایران نیز میتوان مشاهده کرد برای مثال رستم در شاهنامه هم نماد شجاعت و دفاع از سرزمین است و هم تا حد امکان از خونریزی پرهیز میکند.
صالحی افزود: در فرهنگ قرقیزستان نیز شخصیت حماسی «ماناس» همین ویژگی را دارد؛ هم شجاع است و هم از جنگ و خونریزی پرهیز میکند به همین دلیل در جمع شما احساس غریبگی نمیکنم و با صمیمیت سخن میگویم.
پرهیز از جنگ با ایالات متحده آمریکا
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده از ورود به جنگ با ایالات متحده آمریکا پرهیز کند همان گونه که میدانید در دولت آقای دکتر روحانی مذاکرات طولانی برجام با دولت اوباما انجام شد تا از مسیر گفتوگو، توافقی پایدار حاصل شود.
وی افزود: اما با روی کار آمدن ترامپ ایالات متحده از برجام خارج شد و پس از آن نیز سردار سپهبد قاسم سلیمانی از فرماندهان برجسته جمهوری اسلامی ایران را در خاک عراق و در حالی که میهمان رسمی آن کشور بود، ترور کرد.
صالحی با تاکید بر اینکه در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ نیز شاهد چند مرحله درگیری بودیم، اظهار کرد: جنگ دوازدهروزه در شرایطی آغاز شد که مذاکرات میان طرفین در جریان بود و قرار بود گفتوگوها روز یکشنبه ادامه یابد اما بامداد جمعه حمله به ایران آغاز شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در جنگ اخیر نیز، در حالی که فضای مذاکرات همچنان برقرار بود حملات نظامی علیه ایران صورت گرفت در این جنگ و کشور ما شاهد تلخترین و دردناکترین صحنههای تجاوز بود.
وی افزود: در طول ۴۱ روز درگیری، حوادث گستردهای رخ داد که بسیاری از آنها را از طریق رسانهها دنبال کردهاید؛ از جمله شهادت ۱۶۸ دانشآموز مدرسه میناب، مورد اصابت قرار دادن ناوچه دنا در حالی که در مسیر بازگشت از رزمایش صلح بود و بیشتر از یکصد تن به شهادت رسیدند، مورد اصابت قرار دادن شهر کوچک لامرد با موشکهایی که برای اولین بار عملیاتی میشدند، تعداد قابل توجهی از خانوادهها باهم به شهادت رسیدند، ۲۵۰ کودک زیر ۱۲ سال و بیش از ۵۰۰ زن نیز به شهادت رسیدند.
ایران با وجود حملات، ترورها و فشارها ایستادگی کرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آنچه اهمیت دارد این است که با وجود اینکه در روزهای نخست جنگ، رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی به شهادت رسیدند و ۲۹ استان کشور در معرض آتش جنگ قرار گرفت (یعنی تقریباً سراسر ایران)؛ ایران زخمی شد اما تسلیم نشد.
وی افزود: رئیسجمهور آمریکا به برخی از سران کشورهای منطقه اعلام کرده بود که با آغاز این حمله، ایران ظرف سه روز فروخواهد پاشید و نظام سیاسی آن تسلیم خواهد شد. بر پایه همین تصور، این جنگ آغاز شد اما این محاسبه هرگز تحقق پیدا نکرد.
صالحی بیان کرد: بار دیگر به همان نکته آغاز سخنم بازمیگردم؛ اینکه ایران از تمدنی کهن بهره میبرد و از تداوم تاریخی برخوردار است، همین ویژگی است که بسیاری از متجاوزان و دشمنان ایران بدان توجهی نکردهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تصور اینکه بتوان ملتی با چنین پیشینه تاریخی، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی را با زور، تهدید و تجاوز به زانو درآورد، تصوری نادرست و خیال خامی است حتی اگر چنین شیوههایی در برخی کشورهای دیگر نتیجه داده باشد.
وی افزود: اگر امروز کشور من در شرایط دیگری قرار داشت با شما از شعر، قصه، سینما، نقاشی و از همه جلوههای درخشان فرهنگ و هنر که در تاریخ و ایران معاصر جلوهگر است، سخن میگفتم اما به عنوان یک ایرانی، یک مسلمان و یک انسان آزاده، در جمع شما عزیزانی که در این جلسه حاضر هستید و اشتراکات فرهنگی و فکری فراوانی با ما دارید، نمیتوان از ایران سخن گفت و از مسئله امروز ایران سخنی به میان نیاورد.
قلبهای آزادگان جهان با ایران میتپد
صالحی با تاکید بر اینکه تمام ایرانیان اطمینان دارند قلبهای آزادگان جهان همراه با آنان میتپد، اظهار کرد: برای نمونه با وجود همه شرایط دشوار ناشی از جنگ، امسال حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی مشرف شدند.
وی افزود: زائران حج پس از بازگشت از برخورد گرم، صمیمانه و همدلانه مسلمانان کشورهای مختلف روایت میکردند؛ اینکه چگونه مردم جهان از همدلی و همراهی با مردم ایران که در برابر دو قدرت اتمی ایستادگی کردهاند، لبریز بودند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: اگر در شرایط دیگری به کشور شما میآمدم بیتردید درباره موضوعات فراوان و جذاب دیگری گفتوگو میکردیم؛ از فرهنگ، هنر، ادبیات و دین گرفته تا سایر مسائل اما امروز در این مقطع حساس، احساس کردم روایت آنچه امروز بر ملت ایران میگذرد مهمترین موضوعی است که باید با شما درمیان بگذارم.
صالحی گفت: امیدوارم آیندهای سرشار از صلح، امنیت، آرامش و دوستی در انتظار همه ملتهای جهان، به ویژه ملت ایران باشد.
پس از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضران در جلسه به بیان نظرات و دیدگاههای خود درمورد ظرفیتهای افزایش همکاری فرهنگی و هنری میان دو کشور پرداختند.
تاکید بر تقویت پیوندهای اسلامی میان ایران و قرقیزستان با هدف ترویج وحدت
در ادامه سفر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرقیزستان، نشست دیدار و گفت و گوی او با زمیر قاری رئیس شورای علمای قرقیزستان، با محوریت بررسی زمینههای همکاریهای مشترک دینی برگزار شد و دو طرف بر اهمیت جایگاه کشورهای اسلامی در تفکر دینی و ضرورت شناخت متقابل ظرفیتهای فرهنگی یکدیگر تاکید کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست خاطرنشان کرد: همکاریهای نزدیک میان نهادهای دینی ایران و قرقیزستان میتواند به استحکام بیشتر خانواده بزرگ مسلمانان و نزدیکتر شدن دیدگاهها در مسیر منافع امت اسلامی کمک کند.
صالحی افزود: حضور نهادهای دینی و علمی دو کشور در کنار یکدیگر و بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی، زمینه را برای درک بهتر مشترکات دینی و عبور از چالشهای احتمالی فراهم میآورد.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با داشتن تجارب غنی در زمینه مدیریت دینی و وحدت مذاهب، مشتاق است که این تجربیات را در چارچوب برنامههای مشترک با شورای علمای قرقیزستان به اشتراک بگذارد تا بدین وسیله گامهای موثرتری در مسیر همافزایی جهان اسلام برداشته شود.
رئیس شورای علمای قرقیزستان نیز در این نشست با اشاره به سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص) و برنامهریزیهای صورت گرفته برای بزرگداشت ۱۵۰۰ سالگی این رویداد در جهان اسلام، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای فعالیتهای مشترک فرهنگی میان ایران و قرقیزستان دانست.
زمیر قاری آمادگی شورای علمای قرقیزستان را برای میزبانی از برنامههای مشترک دینی با مشارکت اساتید و علمای ایرانی اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات دینی در کشورش اشاره کرد و گفت: پس از دوران شوروی، جامعه قرقیزستان شاهد رشد و بازگشت به ارزشهای دینی بوده است و اکنون تعداد مساجد و مراکز آموزشی دینی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
رئیس شورای علمای قرقیزستان با اشاره به اینکه امروزه هزاران دانشجو در حوزههای علمیه قرقیزستان و خارج از کشور در حال تحصیل هستند، خواستار بهرهگیری از تجربیات ایران در حوزه مدیریت دینی و تدوین متون آموزشی شد.
در ادامه، دو طرف در این دیدار توافق کردند که در راستای تقویت همکاریها، برنامههایی مانند برگزاری کنفرانسهای تخصصی، تبادل استاد و دانشجو، و برگزاری دورههای آموزشی برای مبلغان و علمای دینی در دستور کار قرار گیرد.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه (۲۵ تیرماه) به منظور حضور در بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاریهای شانگهای به قرقیزستان سفر کرد. در این سفر مهدی شفیعی معاون امور هنری نیز همراه وزیر فرهنگ حضور دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون با سالکین سارناگویوا معاون وزیر فرهنگ، رئیس موزه ملی تاریخ و الدار ارتابیلدیویچ آتتوکوروف رئیس کتابخانه ملی قرقیزستان و سرگی زاگربلنی اسقف اعظم و رهبر ارتدوکسهای قرقیزستان دیدار و گفت وگو کرده و از مجموعه فرهنگی «آتابیت» (خانه پدران و نیاکان) این کشور بازدید کرده است.
ملاقاتهای دوجانبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزرای فرهنگ کشورهای شرکتکننده، حضور در افتتاحیه بیست و سومین نشست وزاری فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای، آئین اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره بینالمللی فیلم کشورهای عضو همکاریهای شانگهای و ضیافت رسمی شام به میزبانی وزیر فرهنگ قرقیزستان از برنامههای صالحی در این سفر است.
بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای از ۲۵ تا ۲۹ تیرماه در قرقیزستان برگزار میشود.