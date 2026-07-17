به گزارش ایلنا، داریوش دبیقی مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان، در پاسخ به این پرسش که رادیو اربعین عربی از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز کرده و تا چه زمانی روی آنتن خواهد بود؟ گفت: رادیو اربعین عربی از ۲۱ تیرماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اکنون به‌صورت ۲۴ ساعته روی آنتن است.

وی در پاسخ به این سؤال که ایده راه‌اندازی رادیو اربعین عربی چگونه شکل گرفت و چه نیازی را پاسخ می‌دهد؟ افزود: خوزستان به دلیل همجواری با عراق، جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر در شهرهای عرب‌نشین، وجود مرزهای شلمچه و چذابه و اینکه پایتخت مواکب اربعین به شمار می‌رود، بهترین ظرفیت را برای راه‌اندازی این رادیو داشت. ایده اصلی، ایجاد یک رسانه تخصصی برای پوشش مسیر المشایة الحسینیة، اطلاع‌رسانی لحظه‌ای به زائران و تحقق راهبرد وحدت ساحات بود تا همه ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و رسانه‌ای در یک جبهه واحد، پیام اربعین را به مخاطبان منتقل کنند. با حمایت جدی رئیس محترم رسانه ملی جناب دکتر جبلی و پیگیری معاون محترم امور استان‌ها آقای دکتر کیخا و همکاری معاون محترم صدای سازمان آقای دکتر پهلوانیان این ایده مهم عملیاتی شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان در پاسخ به این پرسش که این رادیو با چه اهداف و مأموریت‌هایی برای مخاطبان عرب راه‌اندازی شده است؟ گفت: هدف اصلی رادیو اربعین عربی، اطلاع‌رسانی دقیق درباره شرایط مرزها، مسیرهای پیاده‌روی، خدمات مواکب، وضعیت تردد، اطلاعیه‌های رسمی و اتفاقات مسیر است. در کنار این مأموریت، تلاش می‌کنیم فرهنگ عاشورا، روحیه خدمت، همدلی و وحدت ساحات را با محوریت ظرفیت‌های کم‌نظیر خوزستان به مخاطبان منتقل کنیم.

دبیقی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌های رادیو اربعین عربی به‌صورت ۲۴ ساعته و کاملاً زنده پخش می‌شود؟ افزود: بله. در حال حاضر این رادیو به‌صورت ۲۴ ساعته (زنده، تولیدی و تامینی) فعالیت می‌کند. بخش عمده برنامه‌ها به شکل زنده و میدانی تولید می‌شود و در کنار آن، برنامه‌های تولیدی، گفت‌وگو، مداحی، تلاوت قاریان بین‌المللی، تواشیح، سرود (باتوجه به اینکه خوزستان مهد تواشیح و سرود است)، گزارش و اطلاع‌رسانی نیز پخش می‌شود تا مخاطبان در تمام ساعات شبانه‌روز همراه رادیو باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که مخاطبان اصلی این رادیو چه کسانی هستند و بیشتر چه گروه‌هایی را پوشش می‌دهد؟ گفت: مخاطبان این رادیو تنها زائران نیستند. مردم عراق، دیگر کشورهای عربی، خادمان مواکب، فعالان فرهنگی و همه علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورا و اربعین، مخاطبان اصلی رادیو اربعین عربی هستند. قرار است با همکاری معاون محترم برون‌مرزی برنامه‌های اصلی ما از رادیو عربی برون‌مرزی پخش شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا گزارشگران و عوامل برنامه‌ساز در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا حضور میدانی خواهند داشت؟ افزود: بله. گروه‌های برنامه‌ساز و گزارشگران در شلمچه، چذابه، نجف و کربلا مستقر خواهند شد و با ارتباط‌های زنده از مسیر المشایة، مواکب و محل استقرار زائران، آخرین وضعیت و حال و هوای اربعین را برای مخاطبان روایت می‌کنند.

دبیقی در پاسخ به این پرسش که محدوده پوشش فرستنده‌های رادیو اربعین عربی تا چه مناطقی از ایران و عراق را شامل می‌شود؟ گفت: رادیو اربعین عربی در اهواز و حومه روی فرکانس ۹۵.۴، شمال خوزستان روی فرکانس ۱۰۱ و بستان و شهرهای همجوار با عراق روی فرکانس ۹۶.۷ مگاهرتز قابل دریافت است و با هماهنگی و ارتباط مستمر با معاونت محترم برون‌مرزی، قسمت‌های زیادی از برنامه‌های رادیو اربعین عربی از رادیو عربیت برون‌مرزی هم پخش می‌شود. عراق و کشورهای مختلف عربی نیز می‌توانند شنونده برنامه‌های این رادیو باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا از کارشناسان، مجریان و مهمانان عراقی یا دیگر کشورهای عربی نیز در برنامه‌ها استفاده خواهد شد؟ افزود: بله. حضور کارشناسان، مجریان، قاریان، مداحان و مهمانان عراقی و دیگر کشورهای عربی، یکی از ویژگی‌های این رادیوست تا برنامه‌ها با نیاز و فرهنگ مخاطبان هماهنگ‌تر باشد و تعامل رسانه‌ای میان ملت‌های مسلمان تقویت شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین تفاوت رادیو اربعین عربی با رادیو اربعین فارسی چیست؟ گفت: رادیو اربعین فارسی بیشتر برای اطلاع‌رسانی عمومی به مخاطبان فارسی‌زبان فعالیت می‌کند، اما رادیو اربعین عربی به‌صورت تخصصی برای مخاطبان عرب تولید برنامه می‌کند و تمرکز آن بر ارتباط مستقیم با مسیر المشایة، مواکب، مردم عراق و دیگر کشورهای عربی است.

وی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین پیام و مأموریت رادیو اربعین عربی برای زائران و مخاطبان عرب چیست؟ افزود: پیام اصلی این رادیو، ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت وحدت امت اسلامی، معرفی فرهنگ خدمت و همدلی و روایت بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان اسلام است؛ رسانه‌ای که صدای محبت اهل‌بیت(ع) و وحدت مسلمانان را به گوش مخاطبان می‌رساند.

دبیقی در پاسخ به این پرسش که آیا این رادیو تنها برای زائران اربعین طراحی شده یا مردم عراق و دیگر کشورهای عربی نیز از مخاطبان اصلی آن هستند؟ گفت: این رادیو تنها ویژه زائران نیست؛ مردم عراق، دیگر کشورهای عربی و همه علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورا و مقاومت نیز از مخاطبان اصلی آن هستند. این امکان با تعامل با رادیو عربی برون‌مرزی میسر خواهد شد.

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