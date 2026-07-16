به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین پایانی پنجمین کنگره ملی شعر عاشورایی، با هدف گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت، و یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور مسئولان، شاعران و اهالی فرهنگ در شهرستان ساوه بعد ازظهر روز چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه در محل مجتمع فرهنگی برگزار شد.

بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، بر اهمیت جایگاه کلام در موسیقی تأکید کرد و گفت: موسیقی برای اثرگذاری عمیق، نیازمند کلام فاخر و شعر غنی است این در حالیست که متأسفانه امروزه شاهد فاصله‌ای میان شاعران و اهالی موسیقی هستیم که منجر به افت کیفیت آثار موسیقایی شده است.

رضایی با تأکید بر لزوم تلاش مضاعف شاعران برای ورود به عرصه موسیقی، خاطرنشان کرد: شما شاعران که با تکیه بر ادبیات ارزشی گام برمی‌دارید، نباید جامعه موسیقی را رها کنید. کلام، جان موسیقی است و آثار موسیقایی تنها با تکیه بر کلامی پرمحتوا می‌تواند در جامعه جریان‌ساز شود.

وی تصریح کرد: از شاعران حاضر در این محفل تقاضا داریم با همتی مضاعف، آثار خود را برای اجرا در اختیار هنرمندان موسیقی قرار دهند تا با تبدیل این اشعار به قطعات موسیقایی، شاهد نشر بیش از پیش محتواهای ارزشی در سطح جامعه باشیم.

مدیرکل دفتر موسیقی تصریح کرد: شاعران باید برای ارتقای وضعیت کلام و محتوا در فضای موسیقی کشور، پیش‌قدم شوند و با تولید آثار فاخر، از ظرفیت عظیم شعر عاشورایی برای اصلاح و اعتلای هنر کشور بهره ببرند.

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