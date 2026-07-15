زنجیره معیشت گردشگری دریایی به شناورها گرده خورده است/ توقف شناورها زنجیره گردشگری را مختل می کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نگاه نخست شاید یک شناور گردشگری تنها وسیله‌ای برای جابه‌جایی مسافران میان بنادر و جزایر باشد اما در عمل هر شناور بخشی از یک زنجیره اقتصادی بزرگ در مقاصد دریایی است. از ناخدا، ملوان و تعمیرکار گرفته تا فروشنده بلیت، راننده تاکسی، راهنمای گردشگری، رستوران‌های ساحلی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بازارهای محلی، مراکز غواصی و فروشندگان صنایع‌دستی، همگی به تداوم حرکت این شناورها وابسته‌اند.

هرمزگان به عنوان مهم‌ترین قطب گردشگری دریایی ایران، نمونه روشنی از این وابستگی است و براساس آنچه عادل شهرزاد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به ایلنا گفت: حدود ۸۳ درصد گردشگران هرمزگان از مسیر دریا وارد این استان می‌شوند.

به گفته او، هرمزگان ۳۴ اسکله مسافری، گردشگری و صیادی خصوصی و عمومی دارد که ستون فقرات گردشگری دریایی استان را تشکیل می‌دهد.

شناورهای گردشگری هرمزگان هر روز گردشگران را از بندرعباس به قشم، هرمز، لارک، هنگام و دیگر جزایر منتقل می‌کنند و در هر سفر ده‌ها کسب‌وکار نیز همراه آنها به حرکت درمی‌آید. گردشگری که از اسکله پیاده می‌شود، تاکسی می‌گیرد، در اقامتگاه مستقر می‌شود، در رستوران غذا می‌خورد، صنایع‌دستی می‌خرد، با راهنمای محلی از جاذبه‌ها بازدید می‌کند یا در برنامه‌های غواصی و طبیعت‌گردی شرکت می‌کند، در واقع بخشی از زنجیره اقتصادی گردشگری دریایی را فعال نگه می‌دارد.

به همین دلیل، فعالان این صنعت معتقدند ارزش اقتصادی یک شناور، تنها به بهای ساخت یا خرید آن محدود نمی‌شود، بلکه به گردش مالی و اشتغالی گره خورده است که در طول سال ایجاد می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان گفت: بیش از ۱۲ هزار نفر شاغل مستقیم صنعت گردشگری هرمزگان هستند که شامل کارکنان هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دفاتر خدمات مسافرتی، رستوران‌ها، شناورهای گردشگری و خدمات وابسته به صنعت گردشگری هستند.

به گفته شهرزاد، تنها در فاصله نیمه دوم بهمن ۱۴۰۳ تا نیمه نخست اردیبهشت ۱۴۰۴، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار سفر به هرمزگان ثبت شده است که متاسفانه به دلیل تجاوز دشمن در جنگ 12 روزه و پس از آن در جنگ رمضان این تعداد سفر را کاهش داد.

آمارهای منطقه آزاد قشم نیز نشان می‌دهد این جزیره دارای ۲۳ اسکله مسافری، تجاری و گردشگری است که ۱۲ اسکله آن به فعالیت‌های گردشگری اختصاص دارد. همچنین تنها در سفرهای نوروزی، بیش از ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار مسافر دریایی از طریق بنادر قشم جابه‌جا می‌شوند.

به گفته عادل شهرزاد؛ در میان شناورهای گردشگری، دو شناور نیمه‌کروز که هر کدام ظرفیت ۱۵۰ مسافر داشتند در جنگ آسیب دیدند که یکی از آنها برای تعمیر و بازسازی به تعمیرگاه منتقل شده است.

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