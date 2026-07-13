به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سی‌وهشتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه، به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

این نشست با حضور جمعی از معاونان، مدیران ارشد وزارتخانه، رؤسای تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری و نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد و طی آن، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای حکمرانی در حوزه گردشگری، حفاظت از میراث‌فرهنگی و تقویت تعامل دولت و بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش نخست این نشست، چالش‌های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، موانع پیش‌روی فعالان این حوزه و راهکارهای بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و بازآرایی سیاست‌های حمایتی از این بخش، با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه، عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌خصوصی، شامل دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه هتلداران و دیگر تشکل‌های گردشگری، در مدیریت خدمات‌رسانی به زائران و میهمانان حاضر در آیین باشکوه و میلیونی تشییع قائد شهید امت، با تمرکز بر استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی، ارزیابی شد و بر نقش تعیین‌کننده ظرفیت‌های مردمی و حرفه‌ای صنعت گردشگری در پشتیبانی از رویدادهای ملی و فراگیر کشور تاکید شد.

بخش دیگری از این نشست به بررسی یکی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌روی میراث‌فرهنگی کشور اختصاص یافت. در این بخش، علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تازه‌ترین یافته‌ها و اطلاعات پایه درباره پدیده فرونشست زمین در ایران را با تمرکز بر آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی ارائه کرد و ابعاد این تهدید ملی را از منظر علمی، مدیریتی و حفاظتی تشریح کرد.

در این ارائه، ضمن تبیین وضعیت فرونشست در پهنه‌های مختلف کشور، بر ضرورت اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، بهره‌گیری از داده‌های علمی، تقویت نظام پایش مستمر و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول برای صیانت از میراث‌فرهنگی در برابر مخاطرات زمین‌شناختی تاکید شد.

سی‌وهشتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی این شورا، با هدف ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت مشارکت بخش‌خصوصی، تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و هم‌افزایی میان نهادهای تخصصی برای حفاظت از سرمایه‌های تمدنی و توسعه پایدار گردشگری کشور برگزار شد.

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