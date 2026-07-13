به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته سخنرانی با موضوع «درآمدی برادبیات نمایشی مصر» همزمان با برگزاری مراسم رونمایی و جلسه نمایشنامه‌خوانی نمایشنامه «دشمن زن» به نویسندگی توفیق الحکیم رمان‌نویس و داستان‌نویس شهیر اهل کشور مصر، بخش‌های مختلف ششمین رویداد «جمعه‌های تئاترشهر» را تشکیل می‌دهند.

توفیق الحکیم نویسنده معاصر یکی از شاخص‌ترین نویسندگان مصری است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه ادبیات و ادبیات نمایشی «نمایشنامه‌نویسی جدید عربی» را به عنوان یک نوع ادبی، شکل و گسترش داده و تاثیر عمده‌ای هم در عرصه فرهنگ و هنر کشورش داشته است.

ششمین ویژه برنامه «جمعه‌های تئاترشهر» به کارگردانی رحمت امینی و حضور مهدیه زند، عرفان سپهر و سپیده موسوی به عنوان خوانشگر جمعه (۲۶ تیرماه) ساعت ۱۷ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه‌مندان و مخاطبان رایگان است.

اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی‌پور، ویژه‌برنامه «حالا نوبت شماست (بخش اول) با محوریت نقد و بررسی عملکرد تماشاخانه‌های دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان»، برگزاری مراسم یادبود زنده‌یادان بهناز نازی و یعقوب صباحی از بازیگران فقید تئاتر با نمایش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، پخش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادر برهانی مرند و پخش فیلم مستند «تمرین آخر» به کارگردانی زنده‌یاد ناصر تقوایی و سخنرانی محمدحسین ناصربخت از جمله رویدادهایی بوده که طی هفته‌های گذشته در قالب «جمعه‌های تئاترشهر» برگزار شد.

«جمعه‌های تئاترشهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاترشهر در این دوره است که طی آن برنامه‌هایی همچون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاترشهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب‌های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست‌های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره‌های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه‌های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه‌خوانی» و برنامه‌های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

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