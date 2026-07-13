«این همه تلق و ملق» یادآور حقیقت «خواستن توانستن» است
گیتی خامنه مجری پیشکسوت برنامههای کودک، در آیین گشایش این نمایش از عوامل تولید آن قدردانی کرد و گفت: کسانی که برای کودکان و همنوعان و هموطنان خود تلاش میکنند، بزرگترین پاداش دنیا را به دست میآورند. سپاسگزارم که به افرادی فکر کردید که گاهی آنگونه که باید دیده و شنیده نمیشوند و از شما ممنونم که مرا در این اتفاق ارزشمند شریک کردید.
به گزارش ایلنا، گیتی خامنه مجری پیشکسوت برنامههای کودک، در آیین گشایش نمایش «این همه تلق و ملق» با اشاره به تأثیر این اثر افزود: نمایش «این همه تلق و ملق» به زیباترین شکل ممکن به همه ما یادآوری میکند که «خواستن توانستن است». اگر انسانهای دلسوز و توانمندی باشند که به زندگی، آرزوها و سرنوشت دیگران اهمیت بدهند، نتیجه آن خلق آثاری ماندگار و تأثیرگذار خواهد بود.
خامنه با تمجید از بازیگران و عوامل این نمایش اظهار کرد: حاصل تلاش این گروه کاری استثنایی و ارزشمند است. این اثر با عشق، تلاش و همدلی شکل گرفته و حیف است صندلیهای سالن برای تماشای آن خالی بماند.
وی خطاب به خانوادهها نیز گفت: اگر در خانواده یا میان دوستان خود فردی با نیازهای ویژه دارید، حتماً برای تماشای این نمایش بیایید و اگر خودتان احساس میکنید با دیگران تفاوتی دارید، بدانید که این تفاوت هرگز مانع توانستن نیست. بازیگران این نمایش ثابت کردند که میتوان با عشق و اراده، بهترین اتفاقها را رقم زد.
ملیحه مقیمیاسفندآبادی نویسنده و کارگردان نمایش «این همه تلق و ملق» نیز پیش از آغاز اجرا، خطاب به کودکان حاضر در سالن گفت: امروز قرار است نمایشی با نام «این همه تلق و ملق» ببینید؛ نمایشی متفاوت که با حضور بازیگرانی بسیار خاص اجرا میشود.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «یک مغازه آشفروشی اینجاست که هر روز مردم جمع میشوند و آش خوشمزه میخورند و همه هم میگویند: بَه بَه! اما یک درخت غرغرو اینجاست که به همه چیز میگوید اَه اَه… حالا با او چه کار کنیم؟!»
نمایش «این همه تلق و ملق» تا ۲۶ تیرماه هر روز ساعت ۱۷ در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بوستان لاله تهران روی صحنه میرود و علاقهمندان میتوانند برای ذخیره بلیت به پایگاه تیوال مراجعه کنند.