نمایش «پیرزن و جنگل پرماجرا» در فرهنگسرای نیاوران
گروه هنری صحنه سها، نمایش «پیرزن و جنگل پرماجرا» را به کارگردانی و نویسندگی محمدامین کشانی، همراه با موسیقی شاد و آوازهای فولکلور در باغ فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، این نمایش از روز سهشنبه (۲۳ تیرماه)، از ساعت ۱۸ در فضای باز این مجموعه میزبان کودکان و نوجوانان خواهد بود.
محمدامینکشانی (نویسنده و کارگردان)، اکبرکشانی (سرپرست گروه)، ملیکه حیدرزاده (دستیار کارگردان)، لیلی مجتهدی (منشی صحنه)، امیر مرادی (موسیقی)، محمد مرادی (طراح صحنه)، لیلا مختاری (ساخت عروسک) و سها عنافجه، شاپور شیشهگر، کیمیا قایدی، ملینا زمانی، برسام فتحی، مازیار اقالر (بازیگران) از عوامل هنری و اجرایی این نمایش هستند.
این نمایش از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، سهشنبهها تا جمعههای هر هفته، در فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود.