استقبال مخاطبان از دور دوم اجرای نمایش «ویژه بانوان نیست»
دور دوم اجرای نمایش «ویژه بانوان نیست» به نویسندگی کیمیا خلج و کارگردانی سعید حشمتی، از ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در فیدیبو استیجِ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای نمایش، پیشفروش بلیتهای دور دوم این نمایش با استقبال گسترده مخاطبان همراه شده است؛ به طوری که در کمتر از ۲۴ ساعت، بلیت ۳۰ سانس این اثر نمایشی به فروش رسید. بر اساس آمار اعلامشده، بیش از ۹ هزار بلیت برای این اجراها فروخته شده و میزان فروش نمایش به ۷ میلیارد تومان رسیده است.
پیشفروش سانسهای جدید نمایش «ویژه بانوان نیست» از طریق سایت «فیدیبو آرت» ادامه دارد.
این نمایش تهیهکنندگی علی اکباتانی و با مشاوره و سرپرستی پروژه محمد قدس تولید شده است. در این اثر نمایشی به ترتیب حروف الفبا، ژاکلین آواره، سوسن پرور، وحیدرضا صادقپور، مرضیه صدرایی و آرزو نادری به ایفای نقش میپردازند.
دیگر عوامل نمایش عبارتاند از: علی ساسانینژاد (طراح صحنه)، منیره ملکی (طراح لباس)، فائزه سلطانی (طراح گریم)، پدرام رضوانی (طراح نور)، علی زندیه (طراح گرافیک و تبلیغات)، علی کیهانی (روابط عمومی و مشاور رسانهای) و شایان عظیمی (عکاس).
همچنین سعید رنجبر به عنوان مدیر تولید، مریم جانمحمدی به عنوان دستیار کارگردان و برنامهریز و حسین خیری به عنوان دستیار تولید و مدیر صحنه با این پروژه همکاری دارند.
اعضای گروه صحنه و دکور این نمایش را حامد حبیبی، ساغر سلاطین، سارا جویا، سرمه سعیدیفرد، غزل قدیمپور، محمدعلی حاجیعباسی، نسیم مجتهدی، پیمان سلمانی، یکتا محمودزاده و یلدا هریوندی تشکیل میدهند.
ابراهیم یحییزاده مسئول رنگ و بافت دکور، حمیدرضا منجر مسئول هماهنگی دکور، سپیده حسینی و هانیه نصیری دستیاران لباس، آتلیه گشین مسئول دوخت لباس، فاطمه غلامی و مهرسا مومنی مجریان گریم و دینا جبلی اپراتور اتاق فرمان این نمایش هستند.