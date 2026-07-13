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تمدید «هری‌پاتر» در خانه نمایش مهرگان

تمدید «هری‌پاتر» در خانه نمایش مهرگان
کد خبر : 1812653
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نمایش «هری‌پاتر» به نویسندگی و کارگردانی شایان بهمنی از ۶ خرداد هر شب ساعت ۱۸:۴۵ اجرای خود را در خانه نمایش مهرگان آغاز کرده و باتوجه به استقبال مخاطبان، همچنان پذیرای مخاطبان است.

به گزارش ایلنا، این اثر روایتی از زندگی هری پاتر بر اساس رمان اول تا چهارم هری‌پاتر اثر جی. کی رولینگ است. 

سینا سلیقه‌دار، مانیا مقدم، علی افتخاری، مهرزاد جعفری، سپهر فرزاد، افشین داوودی، نگین پروا، پدرام صادقی، میلاد مرتضوی، امیرحسین فارسی، سینا باقری، سارا رحیم دشتی، نیوشا آذر کیوان، فریبا حسینی‌نسب، علیرضا حافظی، عرفان گل محمدی، مرتضی طهرانی، امید آزادخانی، ایمان رحیم دل، محراب رضائی، کیمیا کسنویه، رنلی بختیاری، علی شجاعی، علی یاور، محمدنقی اظهری، آیناز جلیلی، نازنین اهرانی، مهسا صفری، امیر محسن رجب‌پور، ایلیا شکرگزار، کیان دلدوست، مهدی کبیری، حسین کبیری، هومن مردانی و پرنیا آبیاری از بازیگران این نمایش هستند. 

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به امین شوشتری (مدیر پروژه)، محمدجواد شیخ (طراح دکور)، علیرضا حافظی (آهنگساز و انتخاب قطعه)، مهسا صفری (طراح گریم)، علی زندیه (طراح گرافیک، پوستر و تبلیغات)، غزاله نیّر (طراح حرکت و کروگراف)، مهرزاد جعفری (مشاور کارگردان)، سروا طبسی (دستیار کارگردان)، سپهر فرزاد (بازیگردان)، کیمیا کاظم‌دخت (دستیار برنامه‌ریز)، الناز جعفری‌پور، سروش نیکوسخن، مهدی دهقان، مهیار هاشمی جوان، آرتین رامتین (گروه ساخت دکور)، شبنم زواریان، نگین طهماسبی، می‌گل ایمانی‌پور (دستیاران گریم)، حسن نیک‌زاد، محمد خاکزاد (دستیاران صحنه)، فرشته جاوید (دستیار لباس)، معصومه خوش اندام (اتاق فرمان)، فروشگاه فانتازیو (اسپانسر لباس و اکسسوری) و حامد قریب (مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه و تبلیغات) اشاره کرد. 

خانه نمایش مهرگان در خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان وحید نظری، پلاک ۶۰ واقع شده است.

 

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