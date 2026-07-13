نمایشنامهخوانی «صداها»
نمایشنامه «صداها» (Voices) اثر سوزان گریفین، نویسنده، شاعر، نمایشنامهنویس و نظریهپرداز برجسته آمریکایی، برای نخستینبار به زبان فارسی ترجمه شده و در قالب یک اجرای نمایشنامهخوانی با کارگردانی آریو راقب کیانی، روز جمعه (۲۶ تیرماه) ساعت ۱۷:۳۰ در بوتیک هنر ایران، سالن چهار، پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نمایش، سوزان گریفین از چهرههای تأثیرگذار ادبیات و اندیشه معاصر آمریکا است که آثارش در مرز میان ادبیات، فلسفه، روانشناسی، تاریخ و مطالعات زنان قرار میگیرد.
او از پیشگامان جریان انسانگراییبومی به شمار میآید؛ جریانی که بر پیوند میان سلطه بر انسان و بهرهکشی از طبیعت تأکید دارد و ریشه هر دو را از ساختارهای قدرت قلمداد میکند. گریفین در آثار خود با نگاهی زنانه، شاعرانه و انسانگرایانه، به مفاهیمی چون هویت، حافظه، خشونت، عشق، صلح، بدن، طبیعت و کرامت انسان میپردازد و تلاش میکند صدای تجربههای خاموش و نادیدهگرفتهشده، بهویژه تجربه زنان، را به ادبیات بازگرداند.
از شناختهشدهترین آثار او میتوان به «زن و طبیعت؛ غرش درون او»، «همسرایی سنگها» و «آنچه بدن او میاندیشید» اشاره کرد؛ آثاری که هر یک از زاویهای متفاوت، رابطه انسان با طبیعت، تاریخ، خشونت، قدرت و تجربه زیسته زنان را واکاوی میکنند و جایگاه ویژهای در ادبیات اندیشهورز معاصر دارند. باید گفت نمایشنامه «صداها» نیز در امتداد همین جهان فکری شکل گرفته است. این اثر، بیش از آنکه بر روایت کلاسیک و خطی استوار باشد، بر گفتوگو، چندصدایی، خاطره و لایههای پنهان ذهن شخصیتها تکیه دارد.
نگاه تمثیلآمیز «صدا» در این نمایشنامه صرفا به منظور ابزار بیان نیست بلکه استعارهای از تجربههای زیسته، سکوتهای تاریخی، کشمکشهای درونی و جستوجوی هویت است. گریفین در این اثر نیز با حساسیت ویژه خود نسبت به تجربه انسانی و به ویژه تجربه زنان، فضایی شاعرانه و تأملبرانگیز خلق میکند که مخاطب را به بازاندیشی درباره روابط انسانی، مسئولیت، همدلی و معنای زیستن دعوت میکند.
کارگردانی این نمایشنامه را آریو راقب کیانی عهدهدار است و این اجرا، نخستین معرفی رسمی این اثر به مخاطبان فارسیزبان به شمار میرود. در این اجرا، آرام محمدخانی، ندا خدابخش، مهرو ذبیحی، خاطره گواه و ویدا وکیل نوین به عنوان نقشخوان حضور دارند و امیر پارسائیانمهر به عنوان مشاور رسانه و سمیرا رحمتی به عنوان دستیار کارگردان گروه را همراهی میکند.
بوتیک هنر ایران در خیابان حافظ، خیابان نوفللوشاتو، بعد از سفارت ایتالیا، نبش کوچه یاسمن، پلاک ۷۴ واقع شده است.