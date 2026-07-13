فراخوان مسابقه داستان کوتاه «نوفه» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، جایزه ادبی نوفه که آخرین دوره آن در سال ۱۴۰۰ و برای آثار منتشر شده در سال ۱۳۹۹ برگزار شده بود، در تازه‌ترین برنامه‌ی خود، مسابقه‌ای مستقل برای داستان‌های کوتاه فارسی برگزار می‌کند.

این مسابقه در سه رده‌ «داستانک»، «داستان کوتاه» و «رمانک» برگزار خواهد شد و پذیرای آثار علمی‌تخیلی، فانتزی، وحشت، ادبیات غریب و دیگر شاخه‌های ادبیات گمانه‌زن است.

نویسندگان می‌توانند آثار تألیفی و منتشرنشده‌ خود را تا تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ از طریق ایمیل submit@noofe.info برای شرکت در مسابقه ارسال کنند.

برای مطالعه رویه ارسال آثار لطفا به پایگاه اطلاع‌رسانی جایزه نوفه مراجعه کنید.

سه رده برای سه اندازه‌ متفاوت داستان

آثار ارسالی بر اساس تعداد کلمات، در یکی از سه رده‌ی زیر قرار می‌گیرند:

داستانک (Flash Fiction): از ۷۵۰ تا کمتر از ۱۵۰۰ کلمه

داستان کوتاه (Short Story): از ۱۵۰۰ تا کمتر از ۷۵۰۰ کلمه

رمانک (Novelette): از ۷۵۰۰ تا ۱۷٬۴۹۹ کلمه

آثاری که کمتر از ۷۵۰ کلمه یا بیشتر از ۱۷٬۴۹۹ کلمه باشند، وارد فرایند داوری نخواهند شد.

این مسابقه به داستان‌های تألیفی فارسی در قلمرو ادبیات گمانه‌زن اختصاص دارد. ادبیات گمانه‌زن صرفاً به آثاری با عناصر آشکار جادو، فناوری‌های آینده یا موجودات فراطبیعی محدود نمی‌شود؛ هر داستانی که موقعیت‌ها، جهان‌ها، ایده‌ها یا وضعیت‌های انسانی ناموجود را موضوع تخیل و کنجکاوی خود قرار دهد، می‌تواند در این رقابت حضور داشته باشد.

بر این اساس، آثار علمی‌تخیلی، فانتزی، وحشت، تاریخ بدیل، ادبیات غریب، نیو ویرد، پادآرمان‌شهری، آخرالزمانی و ترکیب‌های نوآورانه‌ی این گونه‌ها امکان شرکت در مسابقه را دارند. آثار واقع‌گرایانه‌ای که فاقد عناصر یا رویکرد گمانه‌زن باشند و همچنین ناداستان، جستار، خاطره و روایت مستند، در این مسابقه داوری نخواهند شد.

داستان‌های ارسالی باید متعلق به نویسنده باشند و پیش از این، چه به‌صورت مستقل، چه در قالب کتاب یا مجموعه‌داستان و چه در پلتفرم‌های انتشار الکترونیکی، منتشر نشده باشند. آثاری که هنگام برگزاری مسابقه در فرایند چاپ یا انتشار قرار دارند یا پیش‌تر برای مسابقه و جایزه‌ی ادبی دیگری ارسال شده‌اند نیز امکان حضور در این رقابت را نخواهند داشت.

داوران مسابقه

هیئت داوران این دوره را سروش روح‌بخش، مهدی بنواری، رضا بهرامی، متین ایزدی و فرزین سوری تشکیل می‌دهند؛ ترکیبی از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و مدرسانی که تجربه‌های متفاوتی در داستان‌نویسی، ادبیات گمانه‌زن و روایت‌های میان‌رسانه‌ای دارند.

سروش روح‌بخش فیلم‌نامه‌نویس، از جمله در سریال «آن‌ها» برای فیلم‌نت و مدرس نویسندگی خلاق.

مهدی بنواری نویسنده، مترجم و سردبیر پیشین گروه ادبیات گمانه‌زن.

رضا بهرامی نویسنده، مترجم و دبیر داستان و ادبیات فارسی نشر چشمه.

متین ایزدی نمایش‌نامه‌نویس، از جمله نمایش «نبرد رستم و سهراب»، و نویسنده‌ رمان «ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم».

فرزین سوری مترجم ادبیات گمانه‌زن و دبیر علمی سه دوره‌ پیشین جایزه ادبی نوفه.

جزئیات مربوط به مراحل ارزیابی آثار، اعلام فهرست‌های منتخب و سازوکار مشارکت مخاطبان در فرایند داوری، در اطلاعیه‌های بعدی منتشر خواهد شد.

آغاز فصل تازه‌ای از فعالیت نوفه

جایزه ادبی نوفه در سه دوره‌ی نخست خود به شناسایی و معرفی آثار و صداهای تازه در ادبیات گمانه‌زن فارسی پرداخت. محمدرضا ایدرم، ضحی کاظمی، سیامک گلشیری و مهسا تکاپومنش بقایی از برندگان بخش‌های مختلف دوره‌های گذشته بوده‌اند. آثاری از مهدی یزدانی‌خرم، شیوا مقانلو، رامبد خانلری، لاله زارع، هادی معیری‌نژاد، الیستا آقایی، بهزاد قدیمی و مجتبی هوشیار محبوب نیز به فهرست نامزدهای نهایی نوفه راه یافته‌اند.

نوفه اکنون فصل تازه‌ای از فعالیت خود را با برگزاری مسابقه‌ داستان‌های کوتاه گمانه‌زن آغاز می‌کند. اخبار مربوط به دیگر برنامه‌های این جایزه، از جمله جایزه‌ رمان سال گمانه‌زن، رمان نوجوان و بخش فصل اول، در فراخوان‌هایی مستقل منتشر خواهد شد.

نوفه پلتفرمی مستقل برای کشف نویسندگان، پرورش ایده‌های تازه و شکل‌دادن به شبکه‌ای از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، ناشران، هنرمندان و خوانندگان جدی ادبیات گمانه‌زن است. این جریان می‌کوشد فضایی شفاف، جمعی و قابل‌اعتماد برای رشد ادبیات تخیلی فارسی فراهم کند و زمینه‌ ارتباط آن را با مخاطبان و ظرفیت‌های جهانی گسترش دهد.

«نوفه» به معنای صدا، بانگ و آوازی است که نظم معمول را بر هم می‌زند؛ صدایی متفاوت که می‌خواهد فرکانس‌های تازه‌ای از تخیل فارسی را شنیدنی کند.

مهلت ارسال آثار: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

روش ارسال آثار: ایمیل submit@noofe.info

رویه ارسال آثار: آدرس noofe.info/submit

ارسال اثر به دبیرخانه به‌منزله‌ مطالعه و پذیرش کامل آیین‌نامه‌ مسابقه است.