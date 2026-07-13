به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلسه شورای سیاستگذاری پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند لاهیجان» دوشنبه (۲۲ تیرماه) با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران کل هنرهای نمایشی، دفتر موسیقی و هنرهای تجسمی معاونت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و رییس اداره فرهنگ لاهیجان، رییس انجمن هنرهای نمایشی استان گیلان و رییس شورای اسلامی شهر و شهردار لاهیجان برگزار شد.

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این جلسه، جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان را در کنار چند رویداد دیگر از جمله جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، از جمله رویدادهایی دانست که طراحی و برنامه‌ریزی خوبی دارد.

وی گفت: این جشنواره دو ویژگی بارز دارد؛ یکی حضور اثربخش شورای شهر و شهرداری لاهیجان و دیگری ظرفیت مخاطبان جشنواره که بدنه اصلی آن را همچون مریوان، مردم هنردوست لاهیجان تشکیل می‌دهند به گونه‌ای که تمامی اجراهای جشنواره فارغ از سطح کیفی آن، همواره پر تماشاگر است.

شفیعی افزود: مهم است که مجریان و برگزارکنندگان جشنواره تئاتر خیابانی، شهروندان را درنظر بگیرند؛ برگزاری این رویداد بیش از هر چیزی چه دستاوردی برای مردم این شهر دارد که لازمه آن نیز با برنامه و چشم‌انداز پیش رفتن و تعجیل نکردن در برگزاری به هر شکل و با هر کیفیتی است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در شرایط حاضر یکی از اتفاقات مهمی که پس از جنگ رمضان در کشور شکل گرفت، تبیین نقش هنر در افزایش انسجام اجتماعی و ارتقای هویت ملی است که بسیار اثرگذار واقع شد، از این بابت استمرار فعالیت‌های هنری با توجه به شرایط اجتماعی بسیار ضروری است.

شفیعی بیان کرد: یکی از کلان برنامه‌های وزیر فرهنگ، مردمی کردن و عدالت فرهنگی است که یکی از مصادیق آن همین رویدادهای شهروندی و برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای هنری خارج از تهران است که یکی از تکالیف ماست و ما به دنبال این هستیم که این کلان برنامه و سیاست وزارتخانه را محقق کنیم.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هویت جشنواره تئاتر خیابانی لاهیجان، شهری و شهروندی بودن آن در لاهیجان است، از این رو می‌توان فرم آن را به گونه‌ای بازطراحی کرد که فقط به تئاتر منحصر نشود و سایر رشته‌ها از جمله موسیقی و هنرهای تجسمی را نیز در خود داشته باشد. براین اساس پیشنهاد می‌شود که در کنار اجراهای تئاتر خیابانی، شاهد برگزاری کنسرت‌های موسیقی خیابانی و برگزاری نمایشگاه‌های هنری در بوستان‌ها، معابر، مراکز تجاری لاهیجان به مدت یک هفته باشیم.

جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» ممتازترین مشارکت در مدیریت شهری است

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگر این جلسه اظهار کرد: شایسته است به عنوان یک خدمتگذار عرصه تئاتر از شورای اسلامی شهر و شهرداری لاهیجان تشکر کنم چرا که بارزترین و ممتازترین شکل مشارکت مدیریت شهری با هنرمندان تئاتر در این رویداد محقق می‌شود.

وی افزود: تاریخچه تئاتر در استان گیلان بسیار درخشان است به خصوص که اولین سالن‌ها و گروه‌های تئاتر مربوط به رشت بوده است.

نادری بیان کرد: از شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان درخواست دارم که در راستای همین حمایت‌های بی‌دریغ، ساخت تئاتر شهر در لاهیجان را در دستور کار قرار دهند.

جشنواره تئاتر لاهیجان از افتخارات فرهنگی و هنری گیلان است

امیرحسین طاهری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در این جلسه، ضمن تشکر از تلاش‌های هنرمندان هنرهای نمایشی استان و مشارکت فعال شورای اسلامی شهر و شهرداری لاهیجان در برگزاری این رویداد، تاکید کرد: تلاش داریم جشنواره امسال با کمیت و کیفیت بهتری نسبت به دوره‌های قبل برگزار شود.

ابراهیم خوشحال رییس شورای اسلامی شهر لاهیجان نیز در این جلسه، گفت: جشنواره تئاتر لاهیجان تا مرز بین‌المللی شدن پیش رفت که بنا بر دلایل مختلف از جمله کرونا، به تعویق افتاد.

وی افزود: ظرفیت‌های لاهیجان بسیار قابل توجه است و همین امر باعث می‌شود ما به همه حوزه‌ها نگاه ویژه داشته باشیم.

رضا زنده‌دل شهردار لاهیجان در این جلسه بیان کرد: ما در مدیریت شهری اعتقاد داریم مسائل فرهنگی به همان اندازه که مسائل عمرانی و اجتماعی اهمیت دارد، دارای اعتبار است، امروز لاهیجان جزو معدود شهرهای ایران است که در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری پیشگام است.

اجرای بیش از ۱۰۰ اثر طی سه روز در چهاردهمین دوره جشنواره

بهمن صادق حسنی رییس انجمن هنرهای نمایشی استان گیلان در ادامه این جلسه به تشریح چگونگی شکل‌گیری و روند برگزاری این رویداد طی دوره‌های گذشته پرداخت و گفت: جشنواره تئاتر شهروند، پانزده سال پیش به همت شورای شهر و شهردار وقت لاهیجان آغاز به کار کرد. این جشنواره از همان دوره‌های دوم و سوم خود، ملی شد و ما امروز می‌توانیم بگوییم این رویداد با بسیاری از رویدادهای ملی و حتی بین‌المللی تئاتر کشو هم تراز است.

وی افزود: ما سال گذشته بیش از یکصد اجرا را در سه روز برگزار کردیم که کمتر رویدادی توان این را دارد که یکصد اجرا را در سه روز مدیریت و به اجرا بگذارد.

صادق حسنی بیان کرد: بخش کودک جشنواره امسال گسترده‌تر از قبل با موضوع ایثار و شهادت، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با مشارکت معاونت فرهنگی بنیاد شهید برگزار می‌شود.