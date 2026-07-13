حمله به جنوب، حمله به تمام ایران است

به گزارش ایلنا، دانش اقباشاوی کارگردان سینما با انتشار متنی در صفحه شخصی خود، نسبت به حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران واکنش نشان داد و بر ضرورت نگاه ملی به این تجاوز تأکید کرد.

این کارگردان سینما در بخشی از پیام خود نوشت: «ما حمله به جنوب ایران نداریم؛ حمله به ایران داریم.»

اقباشاوی با تأکید بر یکپارچگی سرزمینی ایران، افزود: «زدن هر نقطه از این خاک، زدن کلیت ایران است.

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