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دانش اقباشاوی:

حمله به جنوب، حمله به تمام ایران است

حمله به جنوب، حمله به تمام ایران است
کد خبر : 1812632
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دانش اقباشاوی با واکنش به حملات اخیر آمریکا به جنوب کشور، تأکید کرد که نباید این تجاوز را صرفاً حمله به یک منطقه جغرافیایی دانست، چرا که هر نقطه از خاک ایران، بخشی از هویت و تمامیت این سرزمین است.

به گزارش ایلنا، دانش اقباشاوی کارگردان سینما با انتشار متنی در صفحه شخصی خود، نسبت به حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران واکنش نشان داد و بر ضرورت نگاه ملی به این تجاوز تأکید کرد.

این کارگردان سینما در بخشی از پیام خود نوشت: «ما حمله به جنوب ایران نداریم؛ حمله به ایران داریم.»

اقباشاوی با تأکید بر یکپارچگی سرزمینی ایران، افزود: «زدن هر نقطه از این خاک، زدن کلیت ایران است.

 

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