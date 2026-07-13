به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محسن معصوم‌علیزاده دوشنبه ۲۲ تیر در نخستین جلسه شورای راهبردی پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در سال‌جاری، ضمن تبیین اهمیت جایگاه محوطه تاریخی هگمتانه به عنوان برند گردشگری و باستان‌شناسی همدان، به مسئولیت و جایگاه خطیر پایگاه و شورای راهبردی در شناساندن جنبه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محوطه به آحاد مردم و حتی متخصصان اشاره کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: انتظار می‌رود اعضای شورا در این دوره از فعالیت شورای راهبردی با بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های افراد متخصص و دانشگاهی و نیز استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و روشنگرانه رسانه‌ها و فناوری‌های جدید، معرفی بهتر و کامل‌تر هگمتانه به جامعه را در دستور کار قرار دهند.

او ادامه داد: همچنین اعضا با ایجاد کمیته‌های تخصصی معماری، شهرسازی، باستان‌شناسی و گردشگری و نیز استفاده از توانمندی‌های موجود در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و برگزاری همایش‌های بین‌المللی و انجام نشست‌های علمی و فرهنگی در پایگاه هگمتانه ارتباط بین پایگاه و تمامی اقشار جامعه و اصناف مختلف را تقویت کرده و زمینه حضور و فعالیت علاقه‌مندان به اعتلای میراث‌فرهنگی را در این محوطه تاریخی بیش از پیش مهیا کنند.

در ادامه رضا نظری ارشد مدیر پایگاه و دبیر شورای راهبردی هگمتانه ضمن ارائه گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در پایگاه طی شش ماه گذشته، اهداف پیش رو و برنامه‌های در دستور کار و در حال اجرای پایگاه را برای دیگر اعضا تشریح کرد.

به گفته او، علی‌رغم ایجاد شرایط خاص در کشور طی شش ماه گذشته، برنامه‌ها و پروژه‌های علمی، مطالعاتی، عمرانی و حفاظتی پایگاه با هماهنگی کامل با دفتر امور پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارتخانه و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان پیش رفته است.

نظری ارشد در پایان مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های مطالعاتی، عمرانی، حفاظتی و مرمتی پیش‌روی پایگاه را برای اعضای شورا تبیین کرد و سپس اعضای شورای راهبردی به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی پیشبرد اهداف پایگاه پرداختند.

قابل ذکر است؛ این جلسه با ابلاغ و تایید احکام اعضای جدید شورا از سوی علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور برگزار شد و تعدادی از اساتید و اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه‌های استان و عضو شورای راهبردی حضور داشتند.

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