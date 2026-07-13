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پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «شب سیاه»

پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «شب سیاه»
کد خبر : 1812624
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فیلمبرداری فیلم کوتاه «شب سیاه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نفیسه زهری به پایان رسید و این اثر وارد مرحله تدوین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این فیلم؛ «شب سیاه» به نویسندگی کامران محمدی و سحر میرزائیان‌فر، داستانی دلهره‌آور از یک خانواده سه‌نفره را روایت می‌کند که در پی اقدام هولناک پدر خانواده، زندگی آن‌ها وارد مسیری تاریک و پرتعلیق می‌شود.

در این فیلم کوتاه بازیگرانی چون باران آقاخانی، محمود محمدی و بلقیس بیک‌زاده به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «شب سیاه» عبارتند از: تهیه‌کننده و کارگردان: نفیسه زهری، نویسندگان: کامران محمدی، سحر میرزائیان‌فر، مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، مدیر تولید: سید احسان موسویان، طراح صحنه: مونا عزیز، مدیر صدابرداری: خشایار لزومی، طراح گریم: سحر میرزائیان‌فر، عکاس: مژگان اصفهانیان، جانشین تولید: محمدرضا آریان، دستیاران کارگردان: احسان موسویان، رضا اسماعیلی، مجری طرح: کمپانی سون اسکایز، مشاور پروژه: کامران محمدی، روابط عمومی: فرانک قنبری، مدیر تدارکات: عیوض حسینی.

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