زندگی و مجاهدتهای شهید ایوب مطلبزاده روی آنتن میرود
مستند «ابوجواد» با روایت زندگی، مجاهدتها و خاطرات شهید ایوب مطلبزاده از زبان دوستان و همرزمانش در جبهه شمال غرب کشور و محور مقاومت، امروز ساعت ۱۷ پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، مستند «ابوجواد» که به زندگی و مجاهدتهای شهید ایوب مطلبزاده میپردازد، امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش خواهد شد.
این مستند، روایتگر بخشهایی از زندگی این شهید والامقام از زبان دوستان و همرزمان او در جبهه شمال غرب کشور و همچنین محور مقاومت در سوریه و لبنان است و تلاش دارد ابعاد مختلف شخصیت، فعالیتها و مجاهدتهای وی را به تصویر بکشد.
علاقهمندان میتوانند در صورت از دست دادن پخش نخست، بازپخش این مستند را روز بعد ساعت ۸ صبح از شبکه مستند دنبال کنند.