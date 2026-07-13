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زندگی و مجاهدت‌های شهید ایوب مطلب‌زاده روی آنتن می‌رود

زندگی و مجاهدت‌های شهید ایوب مطلب‌زاده روی آنتن می‌رود
کد خبر : 1812619
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مستند «ابوجواد» با روایت زندگی، مجاهدت‌ها و خاطرات شهید ایوب مطلب‌زاده از زبان دوستان و همرزمانش در جبهه شمال غرب کشور و محور مقاومت، امروز ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «ابوجواد» که به زندگی و مجاهدت‌های شهید ایوب مطلب‌زاده می‌پردازد، امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش خواهد شد. 

این مستند، روایتگر بخش‌هایی از زندگی این شهید والامقام از زبان دوستان و همرزمان او در جبهه شمال غرب کشور و همچنین محور مقاومت در سوریه و لبنان است و تلاش دارد ابعاد مختلف شخصیت، فعالیت‌ها و مجاهدت‌های وی را به تصویر بکشد. 

علاقه‌مندان می‌توانند در صورت از دست دادن پخش نخست، بازپخش این مستند را روز بعد ساعت ۸ صبح از شبکه مستند دنبال کنند.

 

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