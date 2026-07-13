به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «ابوجواد» که به زندگی و مجاهدت‌های شهید ایوب مطلب‌زاده می‌پردازد، امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش خواهد شد.

این مستند، روایتگر بخش‌هایی از زندگی این شهید والامقام از زبان دوستان و همرزمان او در جبهه شمال غرب کشور و همچنین محور مقاومت در سوریه و لبنان است و تلاش دارد ابعاد مختلف شخصیت، فعالیت‌ها و مجاهدت‌های وی را به تصویر بکشد.

علاقه‌مندان می‌توانند در صورت از دست دادن پخش نخست، بازپخش این مستند را روز بعد ساعت ۸ صبح از شبکه مستند دنبال کنند.

انتهای پیام/