سم نیل درگذشت
سم نیل بازیگر «پارک ژوراسیک» در ۷۸ سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا، ساعاتی پیش اعلام شد سم نیل بازیگر نیوزیلندی که برای بازی در مجموعه فیلمهای «پارک ژوراسیک»، «پیکی بلایندرز» و فیلمهای مستقل شناخته میشود، در استرالیا درگذشت. وی که نامزدی چندین جایزه گلدن گلوب و امی را در کارنامه داشت، ۷۸ ساله بود.
در پستی که در صفحه نیل در شبکههای اجتماعی منتشر شد، آمده است: «با کمال تاسف، بازماندگان سم نیل خبر درگذشت او را در روز دوشنبه ۱۳ جولای در سیدنی استرالیا به اشتراک میگذارند.»
در این پست از این فقدان به عنوان ناگهانی و غیرمنتظره یاد شده و تاکید شده که وی از سرطان رهایی یافته بود.