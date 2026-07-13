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سم نیل درگذشت

سم نیل درگذشت
کد خبر : 1812609
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سم نیل بازیگر «پارک ژوراسیک» در ۷۸ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا، ساعاتی پیش اعلام شد سم نیل بازیگر نیوزیلندی که برای بازی در مجموعه فیلم‌های «پارک ژوراسیک»، «پیکی بلایندرز» و فیلم‌های مستقل شناخته می‌شود، در استرالیا درگذشت. وی که نامزدی چندین جایزه گلدن گلوب و امی را در کارنامه داشت، ۷۸ ساله بود.

در پستی که در صفحه نیل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آمده است: «با کمال تاسف، بازماندگان سم نیل خبر درگذشت او را در روز دوشنبه ۱۳ جولای در سیدنی استرالیا به اشتراک می‌گذارند.»

در این پست از این فقدان به عنوان ناگهانی و غیرمنتظره یاد شده و تاکید شده که وی از سرطان رهایی یافته بود.

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