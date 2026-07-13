نماهنگ «تهران بعد از تو» در یاد رهبر شهید انقلاب منتشر شد+فیلم

به گزارش ایلنا، نماهنگ «تهران بعد از تو» که به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب تولید شده، به صورت رسمی منتشر شد.

حجم ویدیو: 22.34M | مدت زمان ویدیو: 00:03:27 دانلود ویدیو

این اثر با شعری از مهران پوپل، شاعر افغانستانی، و تهیه‌کنندگی میثم مهدی‌پور در استودیو «ایراف تی‌وی» تهیه و تولید شده است. «تهران بعد از تو» با روایتی احساسی، اندوه و دلتنگی ایران پس از رهبر شهید امت را به تصویر می‌کشد.

عوامل تولید این نماهنگ تلاش داشته‌اند با بهره‌گیری از شعر و تصویر، روایتی هنری از فقدان و سوگواری ارائه دهند و یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی بدارند.

انتهای پیام/