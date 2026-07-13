نماهنگ «تهران بعد از تو» در یاد رهبر شهید انقلاب منتشر شد+فیلم
نماهنگ «تهران بعد از تو»، تازهترین تولید مجموعه «ایراف تیوی»، با شعری از مهران پوپل، شاعر افغانستانی، منتشر شد؛ اثری که در یاد و رثای رهبر شهید انقلاب تولید شده است.
به گزارش ایلنا، نماهنگ «تهران بعد از تو» که به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب تولید شده، به صورت رسمی منتشر شد.
این اثر با شعری از مهران پوپل، شاعر افغانستانی، و تهیهکنندگی میثم مهدیپور در استودیو «ایراف تیوی» تهیه و تولید شده است. «تهران بعد از تو» با روایتی احساسی، اندوه و دلتنگی ایران پس از رهبر شهید امت را به تصویر میکشد.
عوامل تولید این نماهنگ تلاش داشتهاند با بهرهگیری از شعر و تصویر، روایتی هنری از فقدان و سوگواری ارائه دهند و یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی بدارند.