تازهترین محصول مرکز سیمرغ؛
فصل سوم «آقای قاضی»؛ از شبکه دو سیما روی آنتن میرود
فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» با عنوان «قاضی بیگی»، به پدیدآورندگی سجاد مهرگان و تهیهکنندگی میثم مهدوی، بهعنوان تازهترین محصول مرکز سیمرغ، از ۲۵ تیرماه ساعت ۲۱:۱۵ از سوی شبکه دو سیما، پخش خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، پخش مجموعه تلویزیونی «قاضی بیگی» تازهترین تولید مرکز سیمرغ صداوسیما است که در ادامه تجربه موفق دو فصل گذشته مجموعه «آقای قاضی»، با رویکردی نو و بهرهگیری از ظرفیت کارگردانان جوان، به روایت پروندههای قضایی و تبیین موضوعات حقوقی در قالبی نمایشی میپردازد. این مجموعه تلاش دارد با زبانی ساده و دراماتیک، مفاهیم حقوقی و قضایی را برای مخاطبان تلویزیون بازگو کند.
در فصل سوم، مهدی بهرامبیگی در نقش «آقای قاضی» حضور دارد و قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه، با روایت پروندههای مختلف، چوب قضاوت را در دست گرفته و مهمان خانه مخاطبان شبکه دو سیما باشد.
مرکز سیمرغ بهعنوان یکی از مراکز تولید محتوای نمایشی سازمان صداوسیما، طی سالهای اخیر با تمرکز بر تولید آثار مسئلهمحور و مخاطبپسند، مجموعههایی با مضامین اجتماعی، خانوادگی و حقوقی را تولید کرده و «قاضی بیگی» نیز در همین چارچوب، تازهترین اثر این مرکز برای آنتن تلویزیون محسوب میشود.
عوامل این مجموعه عبارتاند از:
پدیدآورنده: سجاد مهرگان، تهیهکننده: میثم مهدوی، کارشناس قضایی: مهدی رنجگری، ناظر کیفی: محمود سالاری، مدیر فیلمبرداری: سعید کشیپور، مدیر صدابرداری: فرشید کیوانمهر، مدیر انتخاب بازیگر: کیومرث مرادی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریزی: نرجس ابراهیمی، سرپرست نویسندگان: حسین برکتی، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه: محسن نصرالهی، طراح لباس: پریسا بختیاری، جانشین تهیهکننده و مدیر تولید: مهرداد بابایی، روانشناس: محمدحسن موحدی، تدوینگر: پدرام بهرامی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: فاطمه آذری، ارتباط با رسانه: فاطمه شوقی و عکاس: امیر عباسیان.