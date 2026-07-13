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۵ فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند

۵ فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند
کد خبر : 1812570
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شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۵ فیلم موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «جانشین» به تهیه‌کنندگی روح الله سهرابی و کارگردانی مهدی شامحمدی، «حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده فرد، «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی، «غوطه ور» به تهیه‌کنندگی سعید پروینی و کارگردانی محمدجواد حکمی و انیمیشن «نگهبانان خورشید» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری و کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی گرگری موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

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