«روبیک» آماده نمایش و پخش شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «روبیک» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی عباس شیراوند، پس از پایان فیلم‌برداری در تهران و طی مراحل فنی، آماده نمایش و پخش شد.

عباس شیراوند، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد رشته کارگردانی از دانشکده هنر و معماری تهران است. در کارنامه شیراوند پیش از ساخت این فیلم، کارگردانی فیلم کوتاه «خوش آمدی لعیا» و دستیار کارگردانی سریال‌های « آرزوهای چپکی» و «اکسیر» دیده می‌شود.

در خلاصه داستان «روبیک» آمده است: «کودک یک زوج جوان، چند ساعت قبل از مهاجرت و رفتن به فرودگاه، گم می‌شود و...»

یلدا قشقایی، فرانک کلانتر، محمد موحدنیا، پرسام همتیان، بازیگران این اثر هستند.

عوامل فیلم کوتاه «روبیک» عبارتند از:

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: عباس شیراوند، مجری طرح: محمود پوینده، مدیر فیلم‌برداری: وحید ابراهیمی، تدوین: پگاه احمدی، مدیر صدابرداری: مسیح سراج، صداگذار: رضا حیدری، اصلاح رنگ و نور: علی نوروزی، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: مهسا آزاد، آهنگ‌ساز: نوید دیوان، برنامه‌ریز: کوثر میرزا نژاد، دستیار کارگردان: هادی آبیاری، منشی صحنه: زیبا حیدری، مدیر تدارکات: مجید نامدار، مترجم: سپیده خلیلی، زیرنویس: رضا تاری‌وردی، عکاس: مریم نجفی، تیزر: امید میرزایی، طراح پوستر: محمد موحدنیا و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

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