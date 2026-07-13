خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«روبیک» آماده نمایش و پخش شد

«روبیک» آماده نمایش و پخش شد
کد خبر : 1812568
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه «روبیک» به کارگردانی عباس شیراوند، آماده نمایش و پخش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «روبیک» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی عباس شیراوند، پس از پایان فیلم‌برداری در تهران و طی مراحل فنی، آماده نمایش و پخش شد. 

عباس شیراوند، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد رشته کارگردانی از دانشکده هنر و معماری تهران است. در کارنامه شیراوند پیش از ساخت این فیلم، کارگردانی فیلم کوتاه «خوش آمدی لعیا» و دستیار کارگردانی سریال‌های « آرزوهای چپکی» و «اکسیر» دیده می‌شود. 

در خلاصه داستان «روبیک» آمده است: «کودک یک زوج جوان، چند ساعت قبل از مهاجرت و رفتن به فرودگاه، گم می‌شود و...»

یلدا قشقایی، فرانک کلانتر، محمد موحدنیا، پرسام همتیان، بازیگران این اثر هستند. 

عوامل فیلم کوتاه «روبیک» عبارتند از:

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: عباس شیراوند، مجری طرح: محمود پوینده، مدیر فیلم‌برداری: وحید ابراهیمی، تدوین: پگاه احمدی، مدیر صدابرداری: مسیح سراج، صداگذار: رضا حیدری، اصلاح رنگ و نور: علی نوروزی، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: مهسا آزاد، آهنگ‌ساز: نوید دیوان، برنامه‌ریز: کوثر میرزا نژاد، دستیار کارگردان: هادی آبیاری، منشی صحنه: زیبا حیدری، مدیر تدارکات: مجید نامدار، مترجم: سپیده خلیلی، زیرنویس: رضا تاری‌وردی، عکاس: مریم نجفی، تیزر: امید میرزایی، طراح پوستر: محمد موحدنیا و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل