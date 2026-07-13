فروش دو اثر از صادق تبریزی در دو حراج خارجی

به گزارش ایلنا، به تازگی دو اثر از صادق تبریزی هنرمند پیشگام مکتب سقاخانه، در دو حراج خارجی فروخته شده است.

یکی از آثار صادق تبریزی با عنوان «صحنه فیگوراتیو» (Figure Scene) در حراج Modern Art & Design ۶۶۸ حراج‌خانه بوکوفسکی (Bukowskis) در استکهلم سوئد به فروش رسید. این نقاشی رنگ‌روغن روی بوم با ابعاد ۳۵ در ۴۵ سانتی‌متر که در دهه ۱۹۶۰ میلادی در تهران خریداری شده و سپس از طریق ارث به مالک کنونی رسیده بود، با برآورد ۴۰ تا ۵۰ هزار کرون سوئد در کاتالوگ حراج قرار گرفت و سرانجام با قیمت ۴۲ هزار کرون سوئد چکش خورد.

تنها چند روز بعد، در شامگاه ۹ ژوئیه، حراج‌خانه معتبر میلون‌اند اسوسیه در پاریس، در مزایده تخصصی هنر مدرن و معاصر خاورمیانه، یکی از آثار شاخص مجموعه «سوارها» ی صادق تبریزی را به مزایده گذاشت. این اثر رنگ‌روغن روی بوم با ابعاد ۴۵ در ۳۵ سانتی‌متر که حدود سال ۱۹۸۰ خلق شده است، با برآورد ۳ تا ۵ هزار یورو عرضه شد و در نهایت با قیمت ۴ هزار یورو، معادل حدود ۴۵۷۰ دلار، به فروش رسید. ارزش نهایی این معامله با احتساب حق‌العمل خریدار به حدود ۵۲۰۰ یورو، نزدیک به ۵۹۴۰ دلار، رسید.

در این حراج، علاوه بر هنرمندان کشورهای مختلف خاورمیانه، آثاری از ژازه طباطبایی، ایران درودی، محمد احصایی، خسرو حسن‌زاده، حسین محجوبی، ناصر اویسی و جعفر روح‌بخش نیز ارائه شد و بار دیگر نام هنر مدرن ایران در یکی از مهم‌ترین مزایده‌های منطقه به چشم آمد.

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