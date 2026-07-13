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سه‌گانه «کلاه‌برداران» منتشر شد

سه‌گانه «کلاه‌برداران» منتشر شد
کد خبر : 1812502
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سه نمایشنامه رادیویی «کلاه‌برداران» به قلم محسن منوریان منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، سه‌گانه نمایشنامه رادیویی «کلاه‌برداران» به قلم محسن منوریان توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد. 

این مجموعه رادیویی شامل سه نمایشنامه «کنت لوستیگ»، «معجزه در کاردیف» و «هان ون میگه رن» بوده که در توضیح این سه‌گانه رادیوی آمده است: «آدم‌های بزرگی را دیده‌ام که دروغ‌های بزرگی را باور کرده‌اند.» 

شاید با خواندن این نمایشنامه‌ها بتوانیم اندکی هم در خود عمیق بشویم و دروغ‌های بزرگی را که باور کرده‌ایم و هنوز به آن‌ها پی نبرده‌ایم، کشف کنیم. شاید اینگونه شما بتوانید کلاه‌برداران بزرگ دیگری را به مجموعه کلاه‌برداران بزرگ تاریخ بیفزایید. 

مجموعه «کلاه برداران» در ۱۰۰ صفحه و با قیمت پشت جلد ۱۹۵۰۰۰ تومان منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

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