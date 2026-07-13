«خاکستر و برف» در قاب نمایش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «خاکستر و برف» به نویسندگی روح الله سهرابی دوشنبه ۲۲ تیر ماه روی آنتن می رود.

فیلم سینمایی «خاکستر و برف» که فیلمی اجتماعی با موضوع دفاع مقدس است، داستان مردی به نام احسان را روایت می‌کند که پس از ۲۵ سال به ایران برمی‌گردد. او تصمیم دارد با صمیمی‌ترین دوست خود که زندگی‌اش را مدیون اوست برای آخرین‌بار تجدید دیدار کند. این دیدار، اتفاقات ناخواسته‌ای را برای او رقم می‌زند؛ اتفاقی که مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد.

در این فیلم که نامزد سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از سی‌ویکمین جشنواره فیلم فجر شد، بازیگرانی چون کامبیز دیرباز، میترا حجار، قربان نجفی و سیامک ادیب ایفای نقش کرده‌اند.