«خاکستر و برف» در قاب نمایش
فیلم «خاکستر و برف» ساخته روحالله سهرابی، امشب دوشنبه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «خاکستر و برف» که فیلمی اجتماعی با موضوع دفاع مقدس است، داستان مردی به نام احسان را روایت میکند که پس از ۲۵ سال به ایران برمیگردد. او تصمیم دارد با صمیمیترین دوست خود که زندگیاش را مدیون اوست برای آخرینبار تجدید دیدار کند. این دیدار، اتفاقات ناخواستهای را برای او رقم میزند؛ اتفاقی که مسیر زندگیاش را تغییر میدهد.
در این فیلم که نامزد سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از سیویکمین جشنواره فیلم فجر شد، بازیگرانی چون کامبیز دیرباز، میترا حجار، قربان نجفی و سیامک ادیب ایفای نقش کردهاند.