کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز در شهرستان کامیاران

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کامیاران افزود: در این عملیات، یک فرد بومی شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

او با اشاره به اینکه خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به دریافت مجوز از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است، عنوان کرد: در صورت نداشتن مجوز، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

نوری از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز یا تعرض به آثار تاریخی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به مراجع انتظامی یا اداره میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.