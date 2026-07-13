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کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز در شهرستان کامیاران

کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز در شهرستان کامیاران
کد خبر : 1812497
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رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کامیاران از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،سعدالله نوری اظهار کرد: در پی گزارش واصله به اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کامیاران، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و پس از بازرسی، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز به همراه متعلقات آن را کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کامیاران افزود: در این عملیات، یک فرد بومی شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

او با اشاره به اینکه خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به دریافت مجوز از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است، عنوان کرد: در صورت نداشتن مجوز، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

نوری از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز یا تعرض به آثار تاریخی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به مراجع انتظامی یا اداره میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

 

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