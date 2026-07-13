برگزاری ۴ نشست تخصصی کتاب و سینما در خانه سینما

به گزارش ایلنا مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه سینما، ۴ نشست تخصصی با تمرکز بر رابطه کتاب و سینما در روزهای ۲۷ تا ۳۱ تیر در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار می‌شود.

براین‌اساس، روز شنبه ۲۷ تیر ساعت ۱۸ نشست تخصصی با عنوان «آنها که می‌خرند آنها که می‌فروشند» با حضور رسول صدرعاملی و حسین سناپور، روز یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۸ نشست تخصصی با عنوان «چه کسی این کتاب‌ها را می‌خواند؟» با حضور روبرت صافاریان و مجید برزگر، روز سه‌شنبه ۳۰ تیر از ساعت ۱۷ نشست تخصصی «سینما به‌مثابه فرمی از اندیشیدن» با حضور توماس وارتنبرگ (به‌صورت مجازی و آنلاین)، مجید پروانه‌پور و ستاره نوتاج و روز چهارشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۸ نشست «ناداستان‌های سینمایی» با حضور هوشنگ گلمکانی و علیرضا محمودی برگزار می‌شود.

مرتضی فرشباف کارگردان سینما به‌عنوان مجری و کارشناس اجرای نشست‌ها در روزهای ۲۷، ۲۸، ۳۱ تیر و مهدی چاوش ور اجرای نشست در روز ۳۰ تیر را برعهده دارند و حضور برای علاقه‌مندان کاملاً آزاد و رایگان است.

آئین پایانی نهمین دوره کتاب سال سینمایی به دبیری رامتین شهبازی ۲۹ تیر ساعت ۱۸ در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می شود.