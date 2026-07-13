یک خواننده قدیمی درگذشت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری خانه موسیقی ایران، جهانگیر زمانی‌طهرانی خواننده و عضو سابق ارکستر اپرای تهران، یکشنبه (۲۱ تیرماه) درگذشت.

زمانی‌طهرانی سال ۱۳۱۴ در تهران متولد شد. او از دوران کودکی به آواز علاقه‌مند بود و همزمان با تحصیل در دبیرستان، فراگیری ردیف‌های موسیقی ایرانی را آغاز کرد. زمانی‌طهرانی سال ۱۳۴۰ نزد محمود کریمی و اسماعیل مهرتاش دوره‌های آواز را گذراند و سپس آموزش‌های خود را نزد رضازاده و احمد پارسی ادامه داد.

وی سال ۱۳۴۷ همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و پس از استخدام در وزارت فرهنگ و هنر، به گروه اُپرای تهران در تالار رودکی پیوست. زمانی‌طهرانی در این مجموعه نقش‌های متعددی را در اُپراهای گوناگون از جمله «سالومه»، «دختر هوشیار» و «ایل تابارو» اجرا کرد.

این خواننده پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در سال‌های جنگ ایران و عراق، با گروه‌های مختلف و ارکستر سمفونیک تهران در اجرای بیش از ۵۰ اثر همکاری داشت و در کنسرت‌های موسیقی ایرانی در کشور ژاپن نیز حضور یافت. همچنین بخشی از میان‌پرده‌ها و قطعات باکلام برنامه رادیویی «سلام صبح بخیر» با صدای او، به صورت تک‌خوان یا همراه با گروه کُر، ضبط و پخش شد.

زمانی‌طهرانی در سال‌های بعد نیز فعالیت هنری خود را ادامه داد و از جمله در خرداد ۱۳۹۱ به عنوان تک‌خوان با «گروه کر ۶۰ سالگی» روی صحنه رفت و در شهریور ۱۳۹۵ نیز در کنسرت گروه موسیقی «مهرورزان» به سرپرستی شاهرخ شیردوست به عنوان خواننده حضور داشت. همچنین در مهرماه ۱۳۹۷، در آیین تجلیل از هنرمندان ارکستر سمفونیک تهران که در دوران جنگ ایران و عراق فعالیت داشتند، از زمانی‌طهرانی نیز تقدیر شد.

خانه موسیقی ایران درگذشت این هنرمند را به خانواده، دوستان و جامعه موسیقی تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان او آرزوی شکیبایی دارد.

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