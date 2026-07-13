فراخوان یونسکو از کارآموزان جوان حرفهای در حوزه تولید محتوای چندرسانهای
کمیسیون ملی یونسکو در ایران در چارچوب «برنامه کارآموزی حرفهای جوانان» از دانشجویان، فارغالتحصیلان و علاقهمندان به حوزه تدوین، تولید محتوای چندرسانهای، عکاسی، فیلمبرداری و تدوین برای همکاری با این مجموعه بهعنوان کارآموز دعوت به کار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از کمیسیون ملی یونسکو در ایران، این دوره فرصتی برای کسب تجربه عملی در پوشش رویدادهای ملی و بینالمللی، تولید محتوای رسانهای و همکاری در پروژههای ارتباطی کمیسیون ملی یونسکو در ایران است.
شرایط و مهارتها
تسلط به عکاسی و فیلمبرداری و توانایی تولید و تدوین محتوای ویدئویی برای شبکههای اجتماعی؛
تسلط به نرمافزارهای تدوین و ویرایش ویدئو مانند DaVinci Resolve، Adobe Premiere Pro ؛
آشنایی با نرمافزارهای Adobe Photoshop و Adobe After Effects؛
مشارکت در طراحی و اجرای ایدههای خلاقانه برای تولید محتوای دیجیتال؛
تهیه مستندهای کوتاه، تیزرها و روایتهای تصویری از پروژهها و رویدادها.
آشنایی با زبان انگلیسی، مزیت محسوب میشود؛
سن ۱۸ تا ۳۵ سال و امکان همکاری دستکم ۶ ماه؛
مزایا
همکاری و کسب تجربه در تولید محتوای رویدادهای ملی و بینالمللی در محیطی حرفهای؛
دریافت گواهی پایان دوره پس از ارزیابی موفق
نحوه ارسال درخواست
متقاضیان میتوانند رزومه، نمونهکارها و نامه انگیزشی خود را با عنوان «کارآموزی حرفهای جوانان - تولید محتوای چندرسانهای» به نشانی irunesco@gmail.com ارسال کنند.