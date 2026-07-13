به گزارش ایلنا به نقل از کمیسیون ملی یونسکو در ایران، این دوره فرصتی برای کسب تجربه عملی در پوشش رویدادهای ملی و بین‌المللی، تولید محتوای رسانه‌ای و همکاری در پروژه‌های ارتباطی کمیسیون ملی یونسکو در ایران است.

شرایط و مهارت‌ها

تسلط به عکاسی و فیلمبرداری و توانایی تولید و تدوین محتوای ویدئویی برای شبکه‌های اجتماعی؛

تسلط به نرم‌افزارهای تدوین و ویرایش ویدئو مانند DaVinci Resolve، Adobe Premiere Pro ؛

آشنایی با نرم‌افزارهای Adobe Photoshop و Adobe After Effects؛

مشارکت در طراحی و اجرای ایده‌های خلاقانه برای تولید محتوای دیجیتال؛

تهیه مستندهای کوتاه، تیزرها و روایت‌های تصویری از پروژه‌ها و رویدادها.

آشنایی با زبان انگلیسی، مزیت محسوب می‌شود؛

سن ۱۸ تا ۳۵ سال و امکان همکاری دست‌کم ۶ ماه؛

مزایا

همکاری و کسب تجربه در تولید محتوای رویدادهای ملی و بین‌المللی در محیطی حرفه‌ای؛

دریافت گواهی پایان دوره پس از ارزیابی موفق

نحوه ارسال درخواست

متقاضیان می‌توانند رزومه، نمونه‌کارها و نامه انگیزشی خود را با عنوان «کارآموزی حرفه‌ای جوانان - تولید محتوای چندرسانه‌ای» به نشانی irunesco@gmail.com ارسال کنند.