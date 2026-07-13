خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوان یونسکو از کارآموزان جوان حرفه‌ای در حوزه تولید محتوای چندرسانه‌ای

فراخوان یونسکو از کارآموزان جوان حرفه‌ای در حوزه تولید محتوای چندرسانه‌ای
کد خبر : 1812430
لینک کوتاه کپی شد.

کمیسیون ملی یونسکو در ایران در چارچوب «برنامه کارآموزی حرفه‌ای جوانان» از دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و علاقه‌مندان به حوزه تدوین، تولید محتوای چندرسانه‌ای، عکاسی، فیلمبرداری و تدوین برای همکاری با این مجموعه به‌عنوان کارآموز دعوت به کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  کمیسیون ملی یونسکو در ایران، این دوره فرصتی برای کسب تجربه عملی در پوشش رویدادهای ملی و بین‌المللی، تولید محتوای رسانه‌ای و همکاری در پروژه‌های ارتباطی کمیسیون ملی یونسکو در ایران است.

شرایط و مهارت‌ها

تسلط به عکاسی و فیلمبرداری و توانایی تولید و تدوین محتوای ویدئویی برای شبکه‌های اجتماعی؛

تسلط به نرم‌افزارهای تدوین و ویرایش ویدئو مانند DaVinci Resolve، Adobe Premiere Pro ؛

آشنایی با نرم‌افزارهای Adobe Photoshop و Adobe After Effects؛

مشارکت در طراحی و اجرای ایده‌های خلاقانه برای تولید محتوای دیجیتال؛

تهیه مستندهای کوتاه، تیزرها و روایت‌های تصویری از پروژه‌ها و رویدادها.

آشنایی با زبان انگلیسی، مزیت محسوب می‌شود؛

سن ۱۸ تا ۳۵ سال و امکان همکاری دست‌کم ۶ ماه؛

مزایا

همکاری و کسب تجربه در تولید محتوای رویدادهای ملی و بین‌المللی در محیطی حرفه‌ای؛

دریافت گواهی پایان دوره پس از ارزیابی موفق

نحوه ارسال درخواست

متقاضیان می‌توانند رزومه، نمونه‌کارها و نامه انگیزشی خود را با عنوان «کارآموزی حرفه‌ای جوانان - تولید محتوای چندرسانه‌ای» به نشانی irunesco@gmail.com ارسال کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل