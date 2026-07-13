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استاندار اردبیل:

معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان با رویکرد توسعه‌محور در هفته اردبیل

معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان با رویکرد توسعه‌محور در هفته اردبیل
کد خبر : 1812427
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استاندار اردبیل گفت: برنامه‌های هفته بزرگداشت اردبیل ضمن تبیین هویت تاریخی صفویه، پاسخگوی نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروز کشور باشد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مسعود امامی یگانه عصر روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی برگزاری هفته بزرگداشت اردبیل، با اشاره به نقش تاریخی صفویان در شکل‌گیری ایران مقتدر و تثبیت هویت دینی کشور، به میراث آریا گفت: تثبیت حکمرانی دینی تشیع و یکپارچه‌سازی ایران از مهم‌ترین دستاوردهای دوران صفویه است که باید این مفاهیم در محتوای برنامه‌های هفته بزرگداشت اردبیل به‌صورت شایسته تبیین شود. 

استاندار اردبیل با بیان اینکه رجوع به تاریخ و بهره‌گیری از الگوهای موفق، یکی از نیازهای امروز کشور است، افزود: اردبیل و خاندان صفویه ظرفیت ارزشمندی برای تبیین مؤلفه‌های انسجام، وحدت و همبستگی ملی به‌شمار می‌روند. 

او انتخاب شعار «اردبیل؛ مهد تشیع و اتحاد ملی» را متناسب با شرایط کنونی کشور دانست و ادامه داد: در طراحی و اجرای برنامه‌ها باید اقتضائات روز جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد تا پیام‌ها و اهداف این رویداد فرهنگی اثرگذاری بیشتری داشته باشد. 

امامی یگانه با تاکید بر معرفی ابعاد مختلف تمدنی دوران صفویه، بیان کرد: ویژگی‌های این خاندان در توجه به علم، فرهنگ، هنر، دین، سیاست‌ورزی و مدیریت کشور باید در برنامه‌های هفته بزرگداشت اردبیل بازتاب یابد. 

استاندار اردبیل تاکید کرد: بازتولید منش فکری و سبک زندگی دوران صفویه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی و تبیین پیوند میان غیرت ملی و باورهای دینی از جمله محورهایی است که باید در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد. 

نماینده عالی دولت در استان اردبیل تشکیل دبیرخانه دائمی هفته بزرگداشت اردبیل را ضروری دانست و اظهار کرد: این دبیرخانه باید به مرکزی برای بهره‌گیری از ظرفیت استادان، پژوهشگران، نخبگان و صاحب‌نظران تبدیل و زمینه استمرار فعالیت‌های علمی و فرهنگی مرتبط با هویت تاریخی استان را فراهم کند. 

او همچنین بر انتشار فراخوان مقاله علمی هفته اردبیل تأکید کرد و افزود: برگزاری برنامه‌های این هفته محدود به مرکز استان نبوده و برنامه‌های متنوع فرهنگی، علمی و هنری در برخی شهرستان‌ها نیز برگزار می‌شود. 

امامی یگانه معرفی ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری، اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را در کنار برنامه‌های فرهنگی از دیگر اولویت‌های این رویداد عنوان کرد و ادامه داد: معرفی توانمندی‌های اردبیل باید با رویکرد توسعه‌محور دنبال شود تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان نیز فراهم شود. 

استاندار اردبیل بر استفاده از ظرفیت شبکه‌های تلویزیونی سراسری و برون‌مرزی، برگزاری تورهای خبری و بهره‌گیری از توان رسانه‌ها برای معرفی هرچه بهتر برنامه‌های هفته بزرگداشت اردبیل و ظرفیت‌های استان تأکید کرد.

 

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